معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: حضور مردم اصلی‌ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی است. بصیرت و اقدام به موقع و مقاومت کلید واژه این مولفه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج الدینی معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز یکشنبه در اولین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزارشد، گفت: امسال ایام دی ماه و یوم الله ۹ دی به دلیل شرایط ویژه در کشور از اهمیت ویژه برخوردار است. امسال در شرایط جنگی قرار داریم. در شرایطی که جنگ تحمیلی از ۹ اسفند آغاز شده است، ۹ دی ماه یوم الله بود در سال گذشته این روز در ۲۲ دی ماه تکرار شد، طوری که رهبر شهید گفتند ۲۲ دی ماه ۲۲ بهمن دیگر بود.

وی با بیان اینکه ۹ دی ماه فتنه ۱۳۸۸ را برچید، اظهار کرد: ۲۲ دی ماه هم یوم الله دیگری بود. اوج آن در کودتای ۱۸و ۱۹ دی ماه بود که با برنامه ریزی امریکا و اسرائیل طراحی و به دست عده‌ای فریب خورده و مزدور پیاده شد، اما حضور مردم در ۲۲ دی ماه به حضور آنان و برنامه‌هایشان خاتمه داد. حضور مردم اصلی‌ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی است. بصیرت و اقدام به موقع و مقاومت کلید واژه این مولفه است که در هر دو تاریخ رخ داد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: با بیان اینکه بعد از ۹ اسفند مردم پرچم را با آگاهی و استقامت و صبر بیشتر، در دست گرفتند و بیش از ۹ ماه است که در میادین به دست دارند و دشمن را ناامید کردند، گفت: از این رو امسال به دلیل این اتفاقات ۹ دی اهمیت بسیاری دارد و جلسات مقدماتی برای برگزاری این دهه برگزار شده است.