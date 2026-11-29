به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در نشست کارگروه امور زیربنایی هرمزگان گفت: درخواست‌های مربوط به تغییر کاربری، فعالیت‌های مختلف در حوزه غرب استان و مسکن جوانان روستایی نیز در این نشست بررسی شد.

محمد آشوری افزود: تصمیم‌گیری درباره محدوده‌های شهری و درخواست‌های مربوط به توسعه، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و توجه به ظرفیت‌ها و شرایط منطقه است.

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وی گفت: درخواست‌هایی که از سامانه‌های مربوطه ثبت و برای بررسی به کارگروه ارجاع شده بود، با توجه به نوع فعالیت، ملاحظات تخصصی و گزارش‌های کارشناسی در دستورکار قرار گرفت.

استاندار هرمزگان به طرح مسکن جوانان روستایی هم اشاره کرد و افزود: مقرر شد بنیاد، در زمینه مسکن جوانان روستایی بررسی‌های لازم را انجام دهد تا اقدام‌های مورد نیاز در این حوزه با بررسی ظرفیت‌ها و شرایط موجود دنبال شود.

آشوری گفت: بررسی درخواست‌های مربوط به توسعه شهری و فعالیت‌های مختلف در حوزه‌های زیربنایی، با توجه به گزارش‌های تخصصی و در چارچوب ضوابط و مقررات، در جلسات کارشناسی و کارگروه‌های مربوطه دنبال می‌شود.