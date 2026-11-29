استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت توانمندسازی‌ جوانان، گفت: تسهیلات اشتغال باید به دوره‌های مهارت‌آموزی متصل شود و گذراندن این دوره‌ها به عنوان یکی از الزامات دریافت وام اشتغال در نظر گرفته شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰ کد خبر : ۵۹۷۹۹۵۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان، با بیان اینکه توجه به جوانان و حمایت از ظرفیت آنان باید جزو اولویت‌های استان باشد، اظهار کرد: اگر به آینده کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت می‌دهیم، باید جوانان و توانمندی‌های آنان را به شکل جدی مورد توجه قرار دهیم.

وی مهارت‌آموزی، اشتغال و ازدواج جوانان را از موضوعات مهم و نیازمند توجه ویژه دانست و افزود: جوانی که مهارت لازم را کسب کرده و وارد بازار کار می‌شود، می‌تواند یکی از چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت توسعه دوره‌های مهارتی و آموزشی، تصریح کرد: این دوره‌ها علاوه بر افزایش توانمندی جوانان، زمینه شناسایی استعدادهای آنان را فراهم می‌کند، لذا دوره‌های مهارت آموزی باید با گسترش دامنه آموزش‌ها، رشته‌های متنوع‌تر، کارگاه‌های مجهز و امکانات متناسب با نیازهای آموزشی همراه شود.

حبیبی با بیان اینکه آمیختن توان جوانی با مهارت می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ باشد، گفت: خروجی دوره‌های مهارت‌آموزی باید شناسایی استعدادها و تبدیل این توانمندی‌ها به فرصت‌های شغلی باشد، چرا که این روند هم به تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند و هم می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه را برطرف سازد.

وی با تاکید بر ضرورت پیوند تسهیلات اشتغال با مهارت‌آموزی، خاطرنشان کرد: گذراندن دوره‌های مهارتی باید به عنوان یکی از ملزومات دریافت تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته تسهیلات به افراد هدف و واجد شرایط اختصاص پیدا نکرده و اگر این منابع به درستی در اختیار افراد قرار می‌گرفت، باید شاهد کاهش قابل توجه نرخ بیکاری بودیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی و کارآفرینی را از الزامات تحقق آن دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای تقویت ظرفیت‌های داخلی و باز کردن گره‌های درونی اقتصاد است و در این مسیر باید توانمندسازی جوانان، رشد و توسعه استارتاپ‌ها، حمایت از ایده‌های نوآورانه و توسعه مهارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

حبیبی با تاکید بر اینکه کارآفرینی جوانان باید به یکی از اولویت‌های اصلی استان تبدیل شود، گفت: جوانی که مشغول به کار باشد، هم برای خود و هم برای جامعه مفید خواهد بود و با توجه به جوان بودن جامعه، توسعه کارآفرینی می‌تواند بخش قابل توجهی از جمعیت را تحت پوشش قرار دهد.

وی بر ضرورت ارزیابی نتایج دوره‌های مهارت‌آموزی تاکید کرد و افزود: این دوره‌ها باید خروجی مشخص داشته باشند و به ایجاد شغل منجر شوند، بنابراین لازم است اثربخشی آنها به صورت مستمر ارزیابی شود.

استاندار کرمانشاه با انتقاد از انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، اظهار کرد: اقدامات دستگاه‌های مختلف در این حوزه باید متمرکز شود و همه دستگاه‌ها گزارش فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در اختیار ستاد ساماندهی جوانان قرار دهند تا امکان جمع‌بندی و هماهنگی اقدامات فراهم شود.

حبیبی بر ضرورت تطبیق دوره‌های مهارتی با نیازهای واقعی استان تاکید کرد.