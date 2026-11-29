پویش در سایه مادر با کاشت پنج هزار اصله نهال در لرستان
مدیرکل منابع طبیعی لرستان از برگزاری پویش نهالکاری «در سایه مادر» در قالب کاشت پنج هزار اصله نهالدر استان خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸ کد خبر : ۵۹۷۹۹۵۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛شیرزاد نجفی گفت:به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت روز مادر ، فردا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ پویش نهالکاری«در سایه مادر»با کاشت پنج هزار اصله نهال، در ۱۲ شهرستان استان اجرا می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افزود:با هدف ترویج فرهنگ درختکاری،توسعه ی فضای سبز و مشارکت عمومی در حفظ و احیای منابع طبیعی،در استان لرستان برگزار می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی، گفت: همراهی دستگاههای اجرایی و شهروندان در برنامههای درختکاری میتواند زمینهساز تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و گسترش فضای سبز در استان باشد.
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