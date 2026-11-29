مدیرکل منابع طبیعی لرستان از برگزاری پویش نهال‌کاری «در سایه مادر» در قالب کاشت پنج هزار اصله نهالدر استان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸ کد خبر : ۵۹۷۹۹۵۷



به گزارش ۹ آذر ۱۴۰۵ پویش نهال‌کاری«در سایه مادر»با کاشت پنج هزار اصله نهال، در ۱۲ شهرستان استان اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛شیرزاد نجفی گفت:به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت روز مادر ، فردا دوشنبهپویش نهال‌کاری«در سایه مادر»با کاشت پنج

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افزود:با هدف ترویج فرهنگ درختکاری،توسعه ی فضای سبز و مشارکت عمومی در حفظ و احیای منابع طبیعی،در استان لرستان برگزار می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی، گفت: همراهی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در برنامه‌های درختکاری می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و گسترش فضای سبز در استان باشد.