مسائل و مشکلات عمرانی روستا‌های بخش مرکزی میبد، با محوریت بهسازی معابر، ساماندهی فضا‌های عمومی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، در نشستی با حضور مسئولان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نشست با حضور قاسم دهقانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان میبد، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه روستایی برگزار شد.

دهقانی در این نشست با اشاره به مسائل و نیاز‌های عمرانی روستا‌های بخش مرکزی اظهار داشت: اجرای طرح‌های عمرانی، ساماندهی و بهسازی معابر، بررسی وضعیت دیوار‌ها و فضا‌های عمومی روستا‌ها و رسیدگی به مشکلات موجود در محدوده‌های روستایی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

وی بر ضرورت بازدید‌های میدانی و بررسی دقیق مشکلات از نزدیک تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها برای تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی و رفع مشکلات روستا‌ها شد.

در پایان این نشست مقرر شد موضوعات و مسائل مطرح‌شده با پیگیری مسئولان مربوطه در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم برای رفع مشکلات، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای وضعیت عمرانی روستا‌های بخش مرکزی میبد انجام شود.