به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر به خبرگزاری صداوسیما گفت: گمرک‌های استان بوشهر از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری و اقتصادی کشور هستند که نقش بزرگی در فرآیند صادرات، واردات، تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور و درآمد‌های کشور دارند.

رضا مهرجویی افزود: بر پایۀ آمار، در هشت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵، میزان صادرات کالا از گمرک‌های استان بوشهر ۸ میلیون و ۵۳۶ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون و ۷۰۱ هزار دلار بوده است.

او اضافه کرد: بیشتر کالا‌های صادراتی استان محصولات پتروشیمی، گاز‌های مایع، سیمان و کلینکر، سنگ و ماهی و میگو بوده است.

مهرجویی ادامه داد: این کالا‌ها به کشور‌های چین، امارات متحده عربی، پاکستان، عمان، ترکیه، هند، روسیه، سنگاپور، سریلانکا و افغانستان فرستاده شده‌اند.

ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: در بخش واردات نیز در هشت ماه امسال، بیش از ۱۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۰ میلیون و ۴۴۴ هزار دلار از گمرک‌های استان بوشهر وارد کشور شده است.

مهرجویی افزود: از مهم‌ترین کالا‌های وارداتی می‌توان از خودرو‌های سواری، ماژول نمایشگر، دیزل ژنراتور برق، برنج، قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی خودرو‌های سواری، پمپ و واترپمپ، رادیاتور و کمپرسور‌های صنعتی نام برد.

او اضافه کرد: کشور‌های امارات متحده عربی، روسیه، چین، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، ژاپن، هلند و تایلند مهم‌ترین کشور‌هایی هستند که بیشترین واردات کالای گمرکات استان بوشهر از آن‌جا انجام می‌شود.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر هم‌چنین گفت که در هشت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵، درآمد دریافتی گمرک‌های استان به بیش از ۴۳ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان رسیده که در سنجش با همین زمانِ سال گذشته، ۱۰۹ درصد رشد داشته است.