تیم فوتبال استقلال تهران در آستانه دیدار مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته چهاردهم لیگ برتر چند بازیکن خود را در اختیار ندارد.

هفته چهاردهم لیگ برتر، استقلال با چند غایب مقابل ذوب‌آهن

هفته چهاردهم لیگ برتر، استقلال با چند غایب مقابل ذوب‌آهن



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر، مقابل ذوب‌آهن اصفهان با چند غایب مواجه شده‌اند و کادر فنی این تیم باید برای این مسابقه تغییراتی در ترکیب خود ایجاد کند.

یاسر آسانی و امیرمحمد رزاقی‌نیا به دلیل محرومیت قادر به همراهی استقلال در دیدار مقابل ذوب‌آهن نخواهند بود. همچنین علیرضا کوشکی به دلیل مصدومیت دیگر غایب قطعی آبی‌پوشان در این مسابقه محسوب می‌شود تا استقلال در مجموع ۳ بازیکن خود را در اختیار نداشته باشد.

در این بین، وضعیت حسین گودرزی نیز پس از مصدومیت در دیدار روز گذشته استقلال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن در جریان مسابقه دچار آسیب‌دیدگی شد و با تصمیم کادر فنی از زمین بیرون رفت.

قرار است گودرزی برای مشخص شدن میزان و شدت مصدومیت خود MRI دهد و پس از بررسی نتایج تصویربرداری، وضعیت نهایی او برای همراهی استقلال مقابل ذوب‌آهن مشخص خواهد شد.