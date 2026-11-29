شهرستان سلماس با برخورداری از ۸ هزار هکتار باغ سیب و تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن از این محصول، یکی از قطب‌های مهم تولید و فرآوری سیب در آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرستان سلماس با برخورداری از ۸ هزار هکتار باغ سیب و تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن از این محصول، یکی از قطب‌های مهم تولید و فرآوری سیب در آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

قهرمانی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سلماس، با اعلام این مطلب گفت: سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن سیب از باغات این شهرستان برداشت و روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرآوری و نگهداری سیب در سلماس افزود: ۳۹ واحد نگهداری، سورت و بسته‌بندی سیب در شهرستان فعالیت دارند که ظرفیت سورت و بسته‌بندی روزانه حدود ۵۰۰ تن سیب را فراهم کرده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی سلماس با بیان اینکه صنعت سیب نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال شهرستان دارد، اظهار کرد: فعالیت این زنجیره تولیدی و اقتصادی، زمینه اشتغال بیش از ۸۰ هزار نفرروز را در بخش‌های مختلف باغداری، برداشت، حمل‌ونقل، نگهداری و بسته‌بندی فراهم کرده است.

ایران پنجمین تولیدکننده سیب در جهان و آذربایجان غربی قطب تولید این محصول در کشور است و سلماس از شهرستان‌های اثرگذار در زنجیره تولید و عرضه سیب به شمار می‌رود.