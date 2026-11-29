به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «مهمان مامان» به کارگردانی داریوش مهرجویی، یکشنبه هشتم آذرماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

این فیلم کمدی خانوادگی محصول سال ۱۳۸۲ که بر اساس کتابی از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است، ماجرای دستپاچگی مادری را برای پذیرایی از میهمانان ناخوانده روایت می‌کند و بازیگرانی همچون گلاب آدینه، پارسا پیروزفر، امین حیایی، حسن پورشیرازی، نسرین مقانلو، ژاله علو، فریده سپاه‌منصور و آفرین عبیسی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین شبکه تماشا از روز یکشنبه هشتم آذرماه، پخش مجموعه کره‌ای «تله» به کارگردانی کیم هونگ سان را آغاز می‌کند.

این مجموعه محصول سال ۲۰۲۳ که هر شب ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود، داستان کارآگاهی را بازگو می‌کند که برای حل پرونده‌ای ناتمام، با یک خبرنگار و فرد دیگری همکاری می‌کند.

بازیگرانی همچون هو سونگ ته، کئون سوک جانگ، لی الیجا، لی سونگ ووک و پارک میونگ هون در این اثر نقش‌آفرینی کرده‌اند و تکرار آن در ساعت‌های ۴، ۱۱ و ۱۶ پخش می‌شود.