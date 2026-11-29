با هدف احیای بافت‌های فرسوده، تفاهم نامه چهار جانبه همکاری ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در شهر بستان شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز آزاد سازی بستان و با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، تفاهم نامه چهار جانبه همکاری ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در شهر بستان شهرستان دشت آزادگان میان فرمانداری دشت آزادگان، شهرداری بستان و ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی خوزستان به امضا رسید.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در این مراسم گفت: یکی از طرح‌های مهم بنیاد مسکن در خصوص احیای بافت‌های فرسوده در شهر بندر امام خمینی است که بخش زیادی از آن به اتمام رسیده است و به پشتوانه این طرح بزرگ این بنیاد طرح‌های مهمی در ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور در حال اجرا دارد.

حامد روحانی با اشاره به تجربه بیش از ۵ ساله بنیاد مسکن در احیای بافت‌های فرسوده ادامه داد: امروز در سالروز آزاد سازی شهر بستان شاهد امضای تفاهم نامه احیای بافت‌های فرسوده در این منطقه هستیم و این طرح بزرگ در جهت خدمت به مردم عزیز بستان می‌باشد.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: اجرای این طرح مهم در راستای محرومیت زدایی و توسعه شهر بستان انجام می‌شود.

مجید داغری تاکید کرد: براساس این تفاهم نامه چهار جانبه بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی در بافت ناکارآمد شهر بستان نوسازی خواهد شد و نیز عملیات بهسازی، ایجاد مبلمان شهری و آسفالت معابر این مناطق اجرا می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه تفاهم نامه چهار جانبه احیای بافت‌های فرسوده شهر بستان میان فرمانداری دشت آزادگان، شهرداری بستان و ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی امضا شده است، ادامه داد: براساس آن در مدت سه سال بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر بستان احیا خواهد شد.

محمود اکبری فضلی با بیان اینکه تسهیلات بلاعوض و بیست ساله با سود کم از محل حساب ۱۰۰ امام و پروانه رایگان ساخت و ساز در این طرح به واحد‌های مسکونی در بافت فرسوده شهر بستان اعطا می‌شود، بیان کرد: همچنین عملیات بهسازی و آسفالت معابر این بافت‌های فرسوده انجام خواهد شد..