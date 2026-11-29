همزمان با سراسر کشور ، رزمایش زلزله و ایمنی مدارس استان سمنان با شعار «مدرسه ایمن جامعه تاب آور» برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مانور سراسری در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۰ مدرسه منتخب در مرکز استان و ۱۰ مدرسه منتخب در سایر شهرستان‌ها با رویکرد محله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت اولیای دانش‌آموزان در این برنامه مشارکت دارند.

در هر شهرستان یک مدرسه به‌عنوان مدرسه نمادین در مانور شرکت کرد و برنامه استانی امسال هم در یکی از مدارس شهرستان دامغان برگزار شد.

پناه گیری، نجات مصدومان، امدادرسانی، اطفای حریق از بخش‌های مهم این مانور سراسری بود.

آموزش تهیه نقشه خطر مدرسه، شناسایی نقاط امن، ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ساختمان و آشنایی با شیوه‌های پناه‌گیری و خروج اضطراری از جمله برنامه‌هایی است که برای مدیران، کادر آموزشی و کارکنان مدارس پیش‌بینی شده است.