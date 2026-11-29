در راستای توسعه دیپلماسی علمی و گسترش تعاملات دانشگاهی در عرصه بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری میان دانشگاه بیرجند و دانشگاه بین‌المللی گردشگری و کارآفرینی تاجیکستان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، با هدف توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دانشگاهی و تقویت تعاملات علمی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه بیرجند و دانشگاه بین‌المللی گردشگری و کارآفرینی تاجیکستان به امضای رؤسای این دانشگاه ها رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تبادل استادان، پژوهشگران و دانشجویان، بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی، انجام بازدید‌های علمی متقابل، مشارکت در همایش‌ها و رویداد‌های علمی، تألیف و انتشار مشترک کتاب و مقاله و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری و کارآفرینی، از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو دانشگاه است.

همچنین، برگزاری مشترک نمایشگاه‌ها، همایش‌های علمی و رویداد‌های ورزشی و حمایت از مراکز آموزش زبان با هدف ترویج زبان و فرهنگ دو کشور، از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

انعقاد این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دو دانشگاه، تقویت پیوند‌های دانشگاهی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان و توسعه مناسبات علمی دانشگاه بیرجند در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

این تفاهم‌نامه برای مدت پنج سال منعقد شده و با توافق طرفین قابل تمدید است.