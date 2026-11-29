مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی گفت: از ۱۱ هزار شرکت دانش بنیان، حدود ۴۰۰ شرکت در حوزه معدن فعال است.

مجید وفایی فرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین نیاز‌های فناورانه بخش معدن افزود: شناسایی اقلام راهبردی و اتصال شرکت‌های فناور به واحد‌های معدنی و صنایع معدنی، از مهم‌ترین برنامه‌ها برای کاهش وابستگی این بخش به واردات است.

وی با بیان اینکه بخشی از نیاز‌های فناورانه معادن همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: اطلاعات گمرکی نشان می‌دهد در بخش معدن و صنایع معدنی، واردات کالا‌های با ارزش بیش از یک میلیون دلار، سهم قابل توجهی دارد و ارزش واردات برخی از این اقلام در سال ۱۴۰۴ به بیش از دو میلیارد دلار می‌رسد.

مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران افزود: ارزش همرسانی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع معدنی به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وفایی فرد ادامه داد: اگرچه در یکی دو سال اخیر روند واردات برخی اقلام کاهشی بوده، اما شناسایی دقیق کالا‌های راهبردی و بررسی امکان تولید داخل آنها همچنان اهمیت دارد. بر همین اساس، فهرست اقلام راهبردی بخش معدن برای بررسی و حمایت به معاونت علمی و فناوری اعلام و به روزرسانی می‌شود.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین نیاز‌های صنعتی گفت: ایجاد فن‌بازار تخصصی معدن با هدف به‌هم‌رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع معدنی در همین راستا انجام و تاکنون زمینه همکاری و تبادل فناوری میان این شرکت‌ها و مجموعه‌های معدنی فراهم شده است.

مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی افزود: نیاز‌های فناورانه بخش معدن تنها به یک حوزه محدود نیست و از خطوط تولید و فرآوری مواد معدنی تا قطعات، ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات مرتبط با مصرف انرژی را شامل می‌شود.