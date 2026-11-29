کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با پیش‌بینی افزایش آلاینده‌های فسیلی در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان از جمله مشهد تا صبح سه شنبه دهم آذر ،از آغاز بارش‌های پراکنده در سراسر استان از روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،زهرا مبشری‌نسب با اشاره به تحلیل آخرین مدل‌های هواشناسی افزود: به دلیل پایداری جو تا صبح سه‌شنبه، افزایش آلاینده‌های فسیلی در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان، به‌ویژه مشهد مقدس، در ساعات شب و اوایل صبح پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند شاخص کیفیت هوا را برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دهد.

وی با تبیین روند تغییرات جوی در روز‌های آتی گفت:از صبح سه‌شنبه تا پایان هفته، افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد و بارش باران در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشترین حجم بارش‌ها روز پنجشنبه در استان رخ خواهد داد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات نیز به شکل برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با تشریح وضعیت بارش‌ها در مشهد گفت: در مشهد روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و روز پنجشنبه نیز بارش باران با حجم قابل‌توجهی همراه خواهد بود؛ به‌طوری که مجموع بارش چهارشنبه و پنجشنبه در مشهد می‌تواند به حدود ۱۵ میلی‌متر برسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص تغییرات دما گفت: امروز حداکثر دمای هوا در مشهد ۲۱ درجه و حداقل آن ۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. همچنین در روز پنجشنبه حداکثر دما به ۹ درجه و در روز جمعه حداقل دما به ۳ درجه کاهش می‌یابد.

مبشری نسب در پایان با اشاره به وضعیت دمای نقاط مختلف استان افزود: در شبانه‌روز گذشته، زاوه سردترین نقطه استان با دمای صفر درجه و مه‌ولات گرم‌ترین نقطه با دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.