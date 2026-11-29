به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی با حضور محسن اللهیاری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان، قاسم نژاد معاون فنی و ورزش قهرمانی اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، احد بیوته دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پروانه رضاقلیزاده مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل آغاز بکار کرد.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان در این مراسم با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی ورزش در زندگی دانشجویی، گفت: نگاه وزارت علوم به ورزش، نگاهی فراتر از یک فعالیت فوق‌برنامه است و تلاش بر این است که ورزش به‌عنوان بخشی از زندگی روزمره دانشجویان تعریف شود.

محسن اللهیاری با بیان اینکه کیفیت زیست دانشجویی از اهمیت بسیار زیادی برای وزارت علوم برخوردار است، افزود: دانشگاه صرفاً محلی برای کسب مدرک و یادگیری تخصص نیست، بلکه محیطی برای ساخته شدن، پرورش یافتن و رشد همه‌جانبه دانشجویان است.

معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت : دانشگاه محل تیم‌سازی، تعامل و شکل‌گیری زیست دانشجویی است و فعالیت‌های ورزشی می‌توانند در تحقق این رویکرد و تقویت فضای تعاملی دانشگاه نقش داشته باشند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه ورزش دانشجویی و نقش آن در افزایش نشاط و پویایی محیط دانشگاه، گفت: حضور پرشور و مشارکت فعال دانشجویان در المپیاد‌های ورزشی، نقش مهمی در غنای این رویداد‌ها دارد و هر اندازه استقبال دانشجویان از این برنامه‌ها بیشتر باشد، فضای رقابت‌ها نیز پویاتر و اثربخش‌تر خواهد بود.

محمد حسن‌زاده با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی از فضا و ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی دانشجویان برخوردار است، افزود: فراهم بودن زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی، فرصت ارزشمندی برای شناسایی استعدادها، تقویت توانمندی‌های فردی و گسترش فرهنگ ورزش در میان دانشجویان فراهم کرده است.

وی با اشاره به شور و نشاط حاکم بر رقابت‌های ورزشی دانشجویان، گفت : آنچه در جریان برگزاری این المپیاد‌ها به‌خوبی مشهود است، تحرک، پویایی، روحیه مشارکت و کار تیمی دانشجویان است؛ مؤلفه‌هایی که علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، در تقویت تعاملات اجتماعی و پرورش روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری آنان نیز نقش بسزایی دارد.

حسن‌زاده افزود : المپیاد‌های ورزشی دانشجویی می‌تواند به بستری برای نشاط اجتماعی، همدلی و تقویت هویت جمعی در محیط دانشگاه تبدیل شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه‌ها، گفت: ایجاد شور و نشاط در محیط دانشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برگزاری برنامه‌های بانشاط و متنوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه و پویایی در میان جوانان باشد.

احد بیوته با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌های دانشجویی افزود: به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، آمادگی دارم برای تقویت ارتباط و تعامل بیشتر با وزارت ورزش و جوانان، در راستای رشد و تعالی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی همکاری و پیگیری‌های لازم را انجام دهم.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به آینده ورزشی و علمی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، برای آنان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد دانشجویان این دانشگاه بتوانند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به موفقیت و درخشش دست یابند.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ایجاد پویایی و نشاط اجتماعی، گفت: دانشگاه را نباید صرفاً محلی برای تحصیل و آموزش دانست؛ بلکه دانشگاه فضایی برای شکل‌گیری دوستی‌ها، تعاملات اجتماعی، تجربه‌اندوزی و برگزاری رویداد‌های متنوع است که هر یک می‌توانند به غنی‌تر شدن دوران دانشجویی کمک کنند.

پروانه رضاقلیزاده با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد مختلف زندگی دانشجویان، افزود: شور و نشاط در محیط دانشگاهی، بخشی از هویت پویای دانشگاه است و حضور دانشجویان در برنامه‌ها و رویداد‌های مختلف می‌تواند فضای دانشگاه را از محیطی صرفاً آموزشی به بستری زنده و پرتحرک برای تعامل و مشارکت تبدیل کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم فضای پرنشاط در دانشگاه‌ها، گفت: امید می‌رود شور، نشاط، هیجان و سرزندگی همواره در محیط‌های دانشگاهی جاری و ساری باشد و دانشگاه‌ها در کنار رسالت علمی و آموزشی خود، فضایی سرشار از دوستی و پویایی برای دانشجویان فراهم کنند