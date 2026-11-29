فرماندار بوکان گفت: طرح کنارگذر بوکان و ورودی سقز-بوکان، در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

بهره برداری ازطرح کنارگذر بوکان و ورودی سقز-بوکان، در دهه فجر

بهره برداری ازطرح کنارگذر بوکان و ورودی سقز-بوکان، در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار بوکان گفت: طرح کنارگذر بوکان و ورودی سقز-بوکان، در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

روند اجرای طرح های عمرانی شهرستان بوکان با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل تردد شهری و جاده‌ای، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان اجرایی مورد بازدید و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، خشایار صنعتی فرماندار بوکان از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح کنارگذر بوکان و ورودی از مسیر سقز بازدید کرد و در جریان جزئیات مراحل پایانی اجرای این طرح قرار گرفت.

فرماندار بوکان در جریان این بازدیدگفت: پروژه کنارگذر بوکان به طول ۲۱ کیلومتر هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی برخوردار بوده و با تلاش دستگاه‌های متولی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای و کاهش ترافیک افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این پروژه عمرانی مهم به زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.

فرمانداربوکان در ادامه خاطرنشان ساخت: تکمیل و بهره‌برداری از این کنارگذر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری، تسهیل ترانزیت جاده‌ای و کاهش تصادفات در محور‌های مواصلاتی شهرستان به همراه خواهد داشت.