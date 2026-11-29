نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از پیگیری مجلس برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارکنان و نیرو‌های مسلح خبر داد و گفت: افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و با توجه به وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، علیرضا عباسی در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان اظهار کرد: مجلس در بررسی بودجه سال گذشته با افزایش پلکانی حقوق موافقت کرد تا گروه‌های کم‌درآمد از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

وی افزود: بر همین اساس، افزایش حقوق کارکنان از ۲۰ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد تا فاصله دریافتی میان حداقل‌بگیران و سایر گروه‌ها تا حدودی جبران شود.

عباسی با اشاره به فاصله میزان افزایش حقوق با نرخ تورم گفت: مبنای قانونی، تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم است و نمایندگان تلاش می‌کنند قدرت خرید کارکنان در تعیین میزان افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم البرز در مجلس همچنین با اشاره به وعده دولت برای بازنگری حقوق‌ها در میانه سال افزود: قرار بود در صورت تأمین منابع مالی، اصلاحاتی در حقوق کارکنان در حوالی شهریور انجام شود، اما این وعده تاکنون محقق نشده است. دولت نیز کمبود منابع و شرایط جنگی را از دلایل اجرا نشدن این موضوع عنوان کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی حقوق نیروهای مسلح گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، افزایش حقوق این نیروها باید بیشتر از افزایش عمومی حقوق کارکنان باشد؛ برای نمونه، در شرایطی که افزایش عمومی حقوق ۲۰ درصد است، میزان افزایش حقوق نیروهای مسلح باید حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد باشد.

عباسی افزود: این تفاوت در سال‌های گذشته به‌طور مستمر اعمال نشده و در نتیجه، عقب‌ماندگی‌هایی در دریافتی نیروهای مسلح ایجاد شده است که مجلس پیگیری جبران آن را در دستور کار دارد.

وی تأکید کرد: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و نیروهای مسلح و نزدیک کردن میزان افزایش حقوق به شرایط واقعی اقتصادی، از موضوعاتی است که مجلس در بررسی بودجه و تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق دنبال می‌کند.