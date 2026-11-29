بنیاد ملی نخبگان به منظور حمایت از تحصیل دارندگان رتبه‌های برتر آزمون سراسری و مدال آوران المپیادهای علمی در رشته‌های اولویت دار کشور، تسهیلاتی اعطا می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنیاد ملی نخبگان با هدف هدایت و حمایت از تحصیل دارندگان رتبه‌های برتر آزمون سراسری و مدال آوران المپیاد‌های علمی در رشته‌های اولویت دار کشور، تسهیلات متنوعی را در قالب طرح جذب متوازن استعداد‌های برتر در رشته‌های اولویت‌دار کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ اعطا می‌کند.

بر اساس این طرح، دانشجویان مستعد پذیرفته‌شده در (رشته‌های هدف)، متناسب با مقطع تحصیلی و در صورت احراز شرایط، از تسهیلاتی شامل کمک‌هزینه تحصیلی ماهانه، تسهیلات توانمندساز طرح شهید وزوایی، پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی بالاتر و در شرایط مشخص، از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند می‌شوند.

هر یک از برگزیدگان طرح در صورت حفظ پویایی امکان بهره‌مندی از تسهیلات زیر را خواهند داشت:

به منظور انجام فعالیت‌های برنامه توانمندسازی از سوی برگزیده در طول دور تحصیل، برگزیدگان طرح از آغاز نیم‌سال اول تحصیلی، امکان دریافت کمک‌هزینه تحصیلی ماهانه به میزان حداکثر ۵۰ ساعت در ماه — با تأیید استاد راهبر و معادل حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار — از اول مهرماه سال مشمولیت تا پایان شهریورماه سال تحصیلی مشمولیت را دارند.

به‌منظور ایجاد بستری برای رشد، هدایت، توانمندسازی و مهارت‌افزایی دانشجویان برگزیده در طول دور تحصیل، برگزیدگان طرح در سال تحصیلی مشمولیت، امکان بهره‌مندی از تسهیلات موردی طرح توسع فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) بنیاد ملی، به‌استثنای اعتبار دستیاری و همکاری دانشجویی، را متناسب با مقطع تحصیلی خود از اول مهرماه سال مشمولیت تا پایان شهریورماه سال تحصیلی مشمولیت دارند.

هر یک از برگزیدگان، پس از فراغت از تحصیل و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماد ۶ این شیوه‌نامه، برای پذیرش بدون آزمون در دور تحصیلی بالاتر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می‌شوند.

آن دسته از برگزیدگان طرح که حداقل در دو مقطع تحصیلی، به‌طور مستمر واجد شرایط بهره‌مندی از تسهیلات طرح بوده‌اند، در صورت احراز شرایط پویایی مطابق مفاد ماد ۷ شیوه‌نامه، می‌توانند حداکثر تا یک سال پس از فراغت از تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی، در قالب طرح شهید صیاد شیرازی بنیاد ملی، از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.

آن دسته از برگزیدگان طرح که حداقل در دو مقطع تحصیلی، به‌طور مستمر واجد شرایط بهره‌مندی از تسهیلات طرح بوده‌اند، در صورت احراز شرایط پویایی مطابق مفاد ماد ۷ این شیوه‌نامه، پس از فراغت از تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی، از امتیاز فعالیت نخبگانی در طرح‌های مربوط به دانش‌آموختگان برتر بنیاد ملی، مطابق با مقررات ذی‌ربط در بنیاد ملی، بهره‌مند می‌شوند.

اعطای تسهیلات به برگزیدگان در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، به‌ترتیب، صرفاً برای چهار سال، دو سال و چهار سال صورت می‌پذیرد.

برگزیدگان در حین استفاده از مرخصی تحصیلی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات این طرح را ندارند. پس از اتمام مرخصی تحصیلی، در صورتی که مدت مرخصی جزو سنوات تحصیلی محسوب نشود، برگزیدگان می‌توانند تا پایان سنوات مجازِ ذکرشده در تبصر ۲ این ماده، برای بهره‌مندی از تسهیلات طرح درخواست ثبت کنند.

برگزیده پس از فراغت از تحصیل، ملزم به خدمت در داخل کشور است و بر این اساس، متعهد می‌شود به میزان سنوات حضور در طرح، در بخش دولتی یا خصوصی و در حوز مرتبط با تخصص خود، در داخل کشور فعالیت کند و فهرست بیم پرداختیِ محل فعالیت خود را به بنیاد ملی ارسال کند؛ در غیر این صورت، موظف به بازگرداندن کمک‌هزین تحصیلی ماهانه (تسهیلات بند «الف» ماد ۵) دریافتی از بنیاد ملی خواهد بود. در صورت عدم رعایت مفاد این تبصره، حق پیگیری موضوع به‌صورت حقوقی برای بنیاد ملی محفوظ خواهد بود.

رشته‌های هدف برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ به شرح زیر است.

رشته‌های گروه «علوم پایه»: آمار، ریاضیات و کاربردها، زیست‌فناوری، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی جانوری، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، زیست‌شناسی دریا، زیست‌شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیک، میکروبیولوژی، اقیانوس‌شناسی.

رشته‌های گروه «علوم انسانی و علوم اجتماعی»: ایران‌شناسی، باستان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، فلسفه، اقتصاد، زبان و زبان‌شناسی، علوم سیاسی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب‌وکار، علوم شناختی.

رشته‌های گروه «مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی»: علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط‌زیست، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی علوم دامی، بهداشت مواد غذایی.

رشته‌های گروه «فنی و مهندسی»: مهندسی انرژی، مهندسی دریا، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی هسته‌ای، مهندسی و علم مواد، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی دریانوردی، مهندسی پزشکی، میکرو و نانوالکترونیک.

رشته‌های گروه «هنر و معماری»: مرمت بنا‌های تاریخی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان (سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir) ثبت کنند. امکان ثبت درخواست برای متقاضیان، صرفاً در دو نیم‌سال اول ورود به مقطع تحصیلی مربوطه فراهم است.