به گزارس خبرگزاری صدا و سیما، بابک محمودی، با اشاره به جزئیات خدمات امدادی اظهار کرد: در این مدت ۲۶۱ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳۷ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین ۳۸ مورد عملیات نجات فنی انجام شد، ۲۶ مورد رهاسازی جان‌باختگان به ثبت رسید و به ۲۱ نفر برای انتقال به مناطق امن و ۵ نفر برای اسکان اضطراری خدمات‌رسانی شد. توزیع اقلام امدادی نیز میان ۳۲ نفر انجام گرفت.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی افزود: طی هفته گذشته ۳۱۸ حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور به ثبت رسید که در جریان آن ۲۰۸ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳۰ نفر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند. استان‌های گلستان، مازندران و گیلان بیشترین تعداد حوادث ترافیکی را داشتند.

محمودی همچنین از وقوع ۲۰ حادثه کوهستان با ۳۰ حادثه‌دیده خبر داد و گفت: در این حوادث ۱۳ نفر مصدوم شدند. در حوزه حوادث جوی نیز ۴ حادثه با ۱۰ حادثه‌دیده به ثبت رسید و اقلام غذایی و زیستی میان ۸ نفر توزیع شد.

بر اساس آمار ثبت‌شده، استان‌های مازندران با ۴۹ حادثه، گیلان با ۴۲ حادثه و گلستان با ۴۱ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در هفته گذشته داشته‌اند. همچنین گلستان با ۸۷ نفر، خراسان رضوی با ۷۰ نفر و مازندران با ۶۵ نفر، بیشترین تعداد مصدومان را ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش شبکه امدادونجات کشور در مدیریت و پاسخگویی به حوادث افزود: حضور به‌موقع نیرو‌های عملیاتی، آمادگی پایگاه‌های امدادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی امدادگران و نجاتگران، نقش مؤثری در ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان دارد. وی تأکید کرد: اولویت سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، ارتقای آمادگی عملیاتی، تسریع در زمان پاسخگویی، نجات جان افراد گرفتار در حوادث و ارائه خدمات امدادی و درمانی به‌موقع در سراسر کشور است.

محمودی در خاتمه با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار پرهیز از سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، توجه به هشدار‌های هواشناسی، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی در رانندگی و استفاده از تجهیزات و پوشاک مناسب هنگام صعود به ارتفاعات شد و از هم‌وطنان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.