مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد از فردا ۹ آذر به تدریج استان، تحت تاثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: تا اواخر روز پنجشنبه به طور پیوسته سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق و ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات می‌شود.

به گفته او، اوج بارش‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه و بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین با توجه به شدت بارش‌ها آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست. در این ایام شمال خلیج فارس مواج و طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته حسینیه اندیمشک با دمای ۲۷.۸ و ایذه با دمای ۶.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.