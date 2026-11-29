فرمانده مرزبانی استان خوزستان گفت: به همت دریادلان آبادان، محموله ماهی فاقد هرگونه مجوز قانونی به میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، پیش از خروج از کشور کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست بیان کرد: در راستای تشدید کنترل‌های مرزی و مقابله با قاچاق سرمایه‌های ملی، مرزبانان پایگاه دریابانی ابادان با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری موفق شدند یک فروند شناور صیادی حامل محموله آبزیان را شناسایی و متوقف کنند.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این دو عملیات، افزود: مأموران در بازرسی از شناور توقیف شده، مقدار یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی فاقد هرگونه مدرک قانونی را کشف کردند.

سردار سفیدپوست اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده نشان داد قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را از آب‌های سرزمینی خارج و به دلالان کشور‌های حوزه خلیج فارس بفروشند که با هوشیاری دریابانان از ادامه این راه بازماندند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با تأکید بر نقش مرزبانی در حفاظت از منابع و ذخایر آبزی کشور تصریح کرد: مأموریت مرزبانان تنها به حراست از مرز‌ها محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از سرمایه‌های ملی و ذخایر ارزشمند دریایی نیز بخشی از وظایف راهبردی این نیرو است.

گفتنی است کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.