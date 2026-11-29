معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری اجلاس استانی حکمرانی قضایی با محوریت اندیشه‌ها و مکتب امام مجاهد شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان از برگزاری اجلاس استانی حکمرانی قضایی با محوریت اندیشه‌ها و مکتب امام مجاهد شهید خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا ۱۶ آذرماه فرصت دارند آثار علمی و پژوهشی خود را به دبیرخانه این اجلاس ارسال کنند.

حمید نادریان، نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در استان، با اشاره به ابتکار پژوهشگاه قوه قضائیه و همکاری دادگستری کل استان در برگزاری این اجلاس گفت: این رویداد علمی با هدف تبیین اندیشه‌های والای امام مجاهد شهید و با محوریت حکمرانی قضایی، مبارزه با فساد، مقابله با اقدامات غیرقانونی و سایر موضوعات مرتبط برگزار می‌شود.

وی افزود: این فراخوان با همکاری نهاد‌های دانشگاهی استان، به‌ویژه دانشگاه یاسوج، سایر دانشگ استادان، اندیشمندان و پژوهشگران منتشر شده است و از همه علاقه‌مندان و اهالی قلم دعوت می‌شود آثار علمی و پژوهشی خود را در این زمینه ارائه کنند.

نادریان با بیان اینکه آثار در قالب کتاب، مقاله، ایده و گزارش سیاستی دریافت می‌شود، ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا ۱۶ آذرماه تعیین شده است و پس از پایان این مهلت، کمیته داوران بررسی و ارزیابی آثار را آغاز خواهد کرد.

نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به زمان اعلام نتایج گفت: نتایج نهایی داوری آثار در ۲۴ آذرماه اعلام می‌شود و آثار برگزیده استانی نیز برای بررسی و ارزیابی به هیئت داوران در مرکز ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: آثار منتخب مورد تقدیر قرار می‌گیرند و زمینه انتشار آنها در مجلات علمی و پژوهشی و فصلنامه ویژه‌ای که به همت مرکز انتشارات قوه قضائیه منتشر می‌شود، فراهم خواهد شد.

نادریان همچنین از همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی گسترده این فراخوان قدردانی کرد و خواستار مشارکت استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران استان در غنای علمی این اجلاس شد.