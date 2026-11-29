طرح صیانت از اراضی کشاورزی با شناسایی ۳۸۰ مورد ساخت‌وساز غیر مجاز استان سمنان اجرا شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸ کد خبر : ۵۹۷۹۹۳۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر امور اراضی استان سمنان از شناسایی ۳۸۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان طی هشت ماهه امسال خبر داد و بر تداوم اقدامات نظارتی، حفاظت از خاک حاصلخیز و حمایت از حقوق قانونی بهره‌برداران تأکید کرد.

غلامرضا خراسانیان با اشاره به اهمیت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و حفاظت از خاک کشاورزی اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای تأمین امنیت غذایی، نیازمند مشارکت مردم و رعایت قوانین و ضوابط مربوط به تغییر کاربری است.

وی افزود: هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی ممنوع است و تغییر کاربری تنها در موارد ضروری و پس از بررسی و تأیید کمیسیون‌های تخصصی و طی مراحل قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیر امور اراضی استان سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و برخورد قانونی با تخلفات بیان کرد: در هشت ماهه امسال ۳۸۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی شده که از این تعداد، ۹۵ مورد با حکم قانونی تخریب شده و ۲۵ مورد نیز مشمول اجرای ماده ۳ قانون و تخریب قرار گرفته‌اند.

خراسانیان همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: سامانه ۱۳۱ به‌عنوان راه ارتباطی مردم با مجموعه امور اراضی فعال است و شهروندان می‌توانند موارد تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز را از طریق این سامانه گزارش دهند تا موضوع در مسیر قانونی بررسی و پیگیری شود.

وی در ادامه از بهره‌برداران و مالکان اراضی کشاورزی خواست با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی، نسبت به ثبت مالکیت و دریافت اسناد رسمی اراضی خود اقدام کنند.

مدیر امور اراضی استان سمنان خاطرنشان کرد: صدور اسناد رسمی علاوه بر تثبیت مالکیت و ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان، زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات، تسهیلات و حمایت‌های دولتی را فراهم می‌کند.