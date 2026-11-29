به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مانی سلیمانی، دانش‌آموز دبیرستان سردار شهید قاسم سلیمانی آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه، در سومین دوره مسابقات قهرمانی کونگ‌فوی شمال‌غرب کشور، با کسب جایگاه نخست، برگ زرین دیگری بر کارنامه ورزشی دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی افزود.

سومین دوره مسابقات قهرمانی کونگ‌فوی شمال‌غرب کشور، هم‌زمان با هفته بسیج و به میزبانی آذربایجان‌غربی برگزار شد و مانی سلیمانی، دانش‌آموز دبیرستان سردار شهید قاسم سلیمانی آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه، با نمایش توانمندی‌های فنی و ورزشی خود توانست عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آنِ خود کند.

کونگ‌فو به‌عنوان یکی از رشته‌های برخوردار از پشتوانه عمیق فنی و انضباطی، افزون بر مهارت‌های رزمی و آمادگی جسمانی، بر مؤلفه‌هایی همچون تمرکز، خویشتن‌داری، اراده، سرعت عمل و احترام به اصول اخلاقی تأکید دارد. حضور دانش‌آموزان در چنین میدان‌هایی، فرصتی برای محک توانایی‌ها، ارتقای مهارت‌های فردی، تقویت اعتمادبه‌نفس و تجربه رقابت مسئولانه فراهم می‌آورد و می‌تواند در کنار پرورش استعداد‌های ورزشی، به شکل‌گیری شخصیت‌های منضبط، خودباور و هدفمند کمک کند.