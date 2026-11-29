بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس، همزمان با سراسر کشور و با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» در مدارس استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: این مانور با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، فرهنگیان و نیرو‌های امدادی در برابر حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.

بالاکتفی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با اصول پناه‌گیری، تخلیه اضطراری، امدادرسانی اولیه و نحوه صحیح مواجهه با زلزله از مهم‌ترین اهداف اجرای این مانور است.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش و آمادگی در برابر حوادث طبیعی، گفت: برگزاری چنین مانور‌هایی نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری مدارس و کاهش آسیب‌های احتمالی هنگام وقوع زلزله دارد.