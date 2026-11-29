به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کشورهای مختلف جهان در روز جهانی همبستگی با فلسطین در بیانیه هایی با این کشور اعلام همبستگی کردند.

ترکیه: همیشه در کنار ملت فلسطین می ایستیم

حساب کاربری وزارت خارجه ترکیه به زبان عربی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت.. به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین که ۲۹ نوامبر گرامی داشته می‌شود، بار دیگر تاکید می‌کنیم همیشه در کنار ملت برادر و دوست خود در فلسطین می‌ایستیم و از آرمان مقدس و عادلانه آنان تا زمان تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین حمایت می‌کنیم.

بیانیه کویت به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین

وزارت خارجه کویت در حساب کاربری خود در ایکس بیانیه‌ای به این شرح منتشر کرد..

به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین که مصادف با ۲۹ نوامبر است، وزارت خارجه بار دیگر بر موضع تاریخی و تغییرناپذیر دولت کویت در حمایت از ملت برادر فلسطین و حق آنان در دستیابی به تمام حقوق قانونی و غیرقابل تصرف شان تاکید می‌کند. حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل در مرز‌های چهارم ژوئن سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی براساس قطعنامه‌های بین المللی مربوطه و ابتکار صلح کشور‌های عربی در صدر این حقوق قرار دارد. از نظر دولت کویت این تنها راه برقراری صلح عادلانه، فراگیر و همیشگی است.

دولت کویت همچنین از استقامت ملت برادر فلسطین و مبارزه مشروع آن تجلیل و تداوم اقدامات غیرقانونی نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل را در بخش‌های اشغالی فلسطین محکوم می‌کند و از جامعه بین‌الملل می‌خواهد مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را بر عهده بگیرد و تدابیری فوری و مؤثر اتخاذ کند که به توقف این اقدامات، کاهش در و رنج مردم فلسطین و تامین حمایت بین‌المللی لازم از آن منجر شود.

پست وزارت خارجه قطر به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین

وزارت خارجه قطر به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین یک ویدئوگرافی در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرد و در پستی نوشت.. دولت قطر در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین بار دیگر بر موضع ریشه دار خود در حمایت از آرمان و حقوق قانونی مردم فلسطین، پایبندی به ادامه دادن به تلاش‌های دیپلماتیک و بشردوستانه برای کم کردن درد و رنج این مردم و حمایت از آرمان‌های آنان در بهره مندی از آزادی، کرامت انسانی و تشکیل کشور مستقل تاکید می‌کند.

اعلام همبستگی پاکستان با آرمان فلسطین

صفحه «وزارت خارجه پاکستان» در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی از اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور به مناسبت «روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین» منتشر کرد.

وزیر خارجه پاکستان در این پیام بر تعهد پاکستان به آرمان فلسطین تاکید می‌کند.

متن پیام به شرح زیر است:

به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، پاکستان همبستگی تزلزل ناپذیر خود را با مردم فلسطین و حمایت قاطع خود از حق مسلم آنها برای تعیین سرنوشت، آزادی و تشکیل دولت، مجددا تاکید می کند.

صلح عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه تنها از طریق پایان دادن به اشغال اسرائیل و تحقق حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت، از جمله تأسیس یک کشور مستقل، دارای حاکمیت، قابل دوام و پیوسته فلسطین، بر اساس مرزهای قبل از ژوئن 1967 به پایتختی قدس شریف، مطابق با قطعنامه های سازمان ملل و ابتکار صلح عربی، قابل دستیابی است.

پاکستان تعهد خود را به آرمان فلسطین تجدید می کند و از جامعه بین المللی می خواهد که فراتر از ابراز همبستگی عمل کرده و اقدامات مشخص، هماهنگ و پایداری را برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین و احقاق حقوق مشروع آنها انجام دهند.

گوترش: راه حل تشکیل دو کشور تنها راه دستیابی به صلح در «خاورمیانه» است

به گزارش شبکه «الجزیره عربی»، «آنتونیو گوترش»، دبیر کل «سازمان ملل متحد»، به مناسبت «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین» اعلام کرد: تنها راه دستیابی به صلح در منطقه «خاورمیانه» (غرب آسیا)، تشکیل دو کشور مستقل (فلسطین و اسرائیل) است.

لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای با به رسمیت شناختن حقوق حقه فلسطینیان و رد تجاوز و اشغال این سرزمین از سوی رژیم جعلی صهیونیستی با ایده تشکیل دو کشور مستقل (فلسطین و اسرائیل) مخالف هستند و کل سرزمین های اشغالی را متعلق به فلسطینیان می دانند.