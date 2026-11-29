به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ اداره هواشناسی مهاباد اعلام کرد، بیشترین فعالیت این سامانه بارشی در روز‌های دهم و یازدهم آذرماه خواهد بود و در کلیه مناطق آذربایجان غربی بارش شدید باران (در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف) که با احتمال رعد و برق، وزش باد، مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی و اختلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای همراه خواهد بود.

بر اساس این هشدار، ضمن اعلام آمادگی برای دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، اجرایی و امدادی، توصیه می‌شود هموطنان از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی و از سفر‌های غیر ضرور خودداری کنند.