زنده‌یاد عبدالله شاه‌علیزاده، ۳۵ ساله و اهل شهرستان مشگین‌شهر، پس از بروز مرگ مغزی ناشی از خون‌ریزی مغزی به دنبال فشار خون بالا، در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود و اعضای وی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از اهدای عضو زنده‌یاد عبدالله شاه علیزاده، ایثارگر ۳۵ساله مشکین‌شهری در تهران خبر داد و اظهار کرد: این ایثارگر پس از بروز مرگ مغزی ناشی از خون‌ریزی مغزی به دنبال فشارخون بالا، در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود و اعضای وی اهدا شد.

وی با تسلیت و تهنیت این اقدام خداپسندانه به خانواده ایثارگر افزود: مرگ مغزی ناشی از فشارخون بالا یکی از عوامل بروز مرگ مغزی است و لازم است شهروندان نسبت به کنترل منظم فشارخون خود توجه جدی داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اهمیت کنترل فشارخون ادامه داد: چنانچه فشارخون ۱۴ روی ۹ یا بالاتر باشد، فرد در گروه مبتلایان به فشارخون بالا قرار می‌گیرد و میزان فشارخون ممکن است بر اساس فعالیت‌های روزانه و میزان استرس فرد تغییر کند؛ ازاین‌رو لازم است به طور منظم اندازه‌گیری و کنترل شود تا از بروز عوارض آن پیشگیری شود.

فرزانه در پایان تصریح کرد: بالاتر بودن اعداد فشارخون از محدوده طبیعی، نشان‌دهنده پمپاژ سخت‌تر و شدیدتر قلب است و مطالعات نشان داده‌اند که تداوم این شرایط در گذر زمان، احتمال ابتلا به سکته مغزی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین کنترل منظم فشارخون و مراجعه به پزشک در صورت مشاهده علائم هشداردهنده ضروری است.