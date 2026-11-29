دور نیمه نهایی مسابقات تنیس تیمی قهرمانی جهان موسوم به دیویس کاپ در بولونیای ایتالیا به پایان رسید و تیم اسپانیا راهی دیدار پایانی شد.

تنیس جام دیویس در ایتالیا / آلکاراس، ماتادور‌ها را به فینال فرستاد

تنیس جام دیویس در ایتالیا / آلکاراس، ماتادور‌ها را به فینال فرستاد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هر مصاف از دور یک چهارم نهایی ۲ دیدار انفرادی و یک دیدار دو نفره برگزار می‌شود و تیمی که به ۲ پیروزی برسد برنده مسابقات می‌شود. نتایج مسابقات و دیدار‌های مهم به این شرح است:

** گروه جهانی - دور نیمه نهایی:

انگلیس ۰ - ۲ اسپانیا

کامرون نوری ۰ - ۲ رافائل خودار

آرتور فری ۰ - ۲ کارلوس آلکاراس (ست‌ها: ۶ - ۲ و ۶ - ۱)

- برنامه فینال - امروز:

ایتالیا - اسپانیا (استادیوم سوپراسپورت در بولونیا)

- دیدار رده بندی برگزار نشد و تیم‌های چک و انگلیس سوم مشترک شدند.

تیم ایران در رقابت‌های امسال در دسته ۳ منطقه آسیا - اقیانوسیه ۲ - ۱ تیم‌های مالزی و ویتنام و ۳ - ۰ تیم عربستان و ۲ - ۰ تیم اردن را شکست داد و به دسته دوم در سال ۲۰۲۷ صعود کرد.