شبکه سلامت سیما همزمان با فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، با تدارک ویژه‌ برنامه‌هایی متنوع، به پاسداشت مقام مادر و نقش ارزشمند او در خانواده و جامعه می‌پردازد.

ویژه برنامه‌های شبکه سلامت به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر

ویژه برنامه‌های شبکه سلامت به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «حال خوب» امشب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ میزبان مادرانی است که فرزندانی با مشکلات اوتیسم و سندروم داون دارند.

این برنامه با حضور دکتر مرتضوی، روان‌شناس، ضمن روایت قصه‌ها و تجربه‌های مادران و فرزندانشان، به بیان چالش‌ها، توانمندی‌ها و ابعاد کمتر شنیده‌شده زندگی این خانواده‌ها می‌پردازد.

همچنین برنامه‌های «مادر، کودک» و «ضربان» روز دوشنبه ۹ آذرماه با رویکردی ویژه و متناسب با این مناسبت روی آنتن می‌روند.

برنامه «مادر، کودک» میزبان دکتر اشرف جمال، استاد تمام رشته زنان و زایمان، خواهد بود تا با موضوع «دستاورد‌های پزشکی در مسیر مادری سالم»، تازه‌ترین دستاورد‌ها و اهمیت مراقبت‌های پزشکی در این مسیر را بررسی کند.

برنامه «ضربان» نیز با حضور دکتر سارا مرتضوی ، دکترای تخصصی سالمندشناسی، به موضوع «خودآگاهی و خودمراقبتی در سالمندی» می‌پردازد و اهمیت توجه به سلامت جسم و روان در دوران سالمندی را مورد بحث قرار می‌دهد.

از دیگر برنامه‌های شبکه سلامت به مناسبت این ایام، برنامه «دل آوا» است که با پخش موسیقی‌های متناسب با ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، حال‌وهوایی ویژه به خود می‌گیرد.

همچنین برنامه «دوربین سلامت» نیز متناسب با این مناسبت، با بخش‌هایی ویژه روی آنتن می رود.

شبکه سلامت با این مجموعه برنامه‌ها ، ضمن گرامیداشت مقام والای مادر، تلاش دارد به موضوع سلامت مادران ، خانواده و اهمیت مراقبت از خود در تمام مراحل زندگی توجهی ویژه داشته باشد.