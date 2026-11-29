مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از اولویت‌بندی طرح‌های مسکونی در مراحل پایانی ساخت خبر داد و گفت: تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی باید همگام با تکمیل واحد‌ها پیش برود تا زمینه سکونت سریع‌تر متقاضیان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از برنامه‌ریزی برای تسریع در آماده‌سازی واحدهای مسکونی و رفع موانع بهره‌برداری در شهرهای جدید خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان گفت: آب، برق، فاضلاب، راه‌های دسترسی و فضاهای آموزشی باید متناسب با روند تکمیل واحدهای مسکونی توسعه یابد.

ملکی افزود: طرح‌های مسکونی به‌صورت مستمر بررسی می‌شوند و واحدهایی که به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند، برای رفع کمبودها و تکمیل خدمات در اولویت قرار دارند.

وی تأکید کرد: افتتاح واحدهای مسکونی باید با فراهم بودن شرایط لازم برای استفاده و سکونت همراه باشد و صرفاً به پایان عملیات ساختمانی محدود نشود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری و اجرایی با هدف تبدیل شهرهای جدید به سکونتگاه‌هایی برخوردار از امکانات و خدمات شهری دنبال می‌شود.