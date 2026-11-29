­بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۷۳۳ تن انواع محصول صنعتی، معدنی، سیمان، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است که سهم تالار صنعتی و معدنی بیش از ۱.۲ میلیون تن گزارش شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۷۰ تن محصول شامل آلومینیوم، آهن اسفنجی، سنگ آهن، روی و مس در تالار صنعتی و معدنی روی میز فروش می‌رود.

تالار سیمان هم میزبان عرضه یک میلیون و ۳۶ هزار و ۱۸۸ تن محصول است.

تالار صادراتی کیش هم میزبان عرضه ۱۰۴ هزار و ۴۸۶ تن سیمان، محصولات فولادی، قیر و کلینکر است.

۵ هزار و ۴۱۴ تن انواع محصول هم در تالار فرعی عرضه می‌شود.