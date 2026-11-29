به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این تماس تلفنی، شینا انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز همدردی و آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای این محیط‌بان، در جریان آخرین وضعیت جسمانی، اقدامات پزشکی و روند پیگیری‌های درمانی وی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت درمانی و فراهم شدن حمایت‌های لازم تاکید کرد.

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محمد پورحیاتی از محیط‌بانان منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب دزفول است که روز ۳۰ آبان‌ماه سال جاری، در حین انجام ماموریت گشت و کنترل در منطقه، بر اثر سقوط از ارتفاع دره دچار حادثه و آسیب‌دیدگی شد.

وی نیز در این گفت‌وگوی تلفنی ضمن قدردانی از تماس و پیگیری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی از چگونگی وقوع حادثه، اقدامات درمانی انجام‌شده و آخرین وضعیت جسمانی خود ارائه کرد.

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بر اساس آخرین گزارش‌ها، وضعیت جسمانی این محیط‌بان در حال حاضر خوب و روند بهبودی وی رضایت‌بخش و رو به پیشرفت است.

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این تماس تلفنی در راستای پیگیری وضعیت سلامت محیط‌بانان و تاکید بر حمایت و توجه به نیروهای پرتلاش یگان حفاظت محیط زیست که در مسیر صیانت از طبیعت و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور فعالیت می‌کنند، انجام شد.

خوزستان با برخورداری از ۸۸۸ هزار و ۴۶۶ هکتار مناطق تحت مدیریت محیط زیست یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و عرصه‌های طبیعی است.

این وسعت معادل حدود ۱۳.۸ درصد از مساحت استان خوزستان است و پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات‌وحش، آثار طبیعی ملی و مناطق شکارممنوع را شامل می‌شود.

بر اساس استانداردهای اعلام‌شده، به ازای هر هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت محیط زیست، باید یک محیط‌بان فعالیت کند بنابراین حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان حدود ۸۸۹ محیط‌بان نیاز دارد.

در حال حاضر حدود ۲۲۰ محیط‌بان در استان خوزستان مسئولیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست را بر عهده دارند.