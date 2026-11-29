به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی، همزمان با سراسر کشور در یکی از هنرستان‌های دخترانه کرمان برگزار شد؛ مانوری که در آن عملیات امداد و نجات، انتقال مصدومان و اسکان اضطراری تمرین شد.

محمدرضا نجات خالقی مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت در این مانور، سناریوی وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۶ و ۲ دهم ریشتر در عمق زمین شبیه‌سازی شد که بر اثر آن بخشی از بنا‌ها آسیب دیدند و تعدادی از دانش‌آموزان مصدوم شدند.



با اعلام وقوع زلزله، نیرو‌های امدادی وارد عمل شدند و عملیات جست‌و‌جو و نجات، امدادرسانی به مصدومان، انتقال مجروحان به مراکز درمانی و اسکان اضطراری را تمرین کردند.



رئیس مرکز اورژانس کرمان در حاشیه این مانور، با اشاره به حوادث و آسیب‌های احتمالی هنگام وقوع زلزله، بر ضرورت آمادگی نیرو‌های امدادی و آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات اولیه در شرایط بحرانی تأکید کرد.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان نیز از گسترش آموزش‌های امدادی در مدارس خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون، در ۴۴۰ مدرسه به ۷۰ هزار دانش‌آموز آموزش‌های امداد و نجات ارائه شده است.



به گفته وی امسال نیز آموزش‌های امدادی در ۴۰۰ مدرسه استان در حال اجراست.



مدیرکل مدیریت بحران استان هم هدف از برگزاری این مانور را افزایش آمادگی، ارتقای فرهنگ ایمنی و آشنایی دانش‌آموزان با نحوه مواجهه صحیح با حوادث و بلایای طبیعی عنوان کرد.



معاون وزیر آموزش‌وپرورش نیز با اشاره به بازخورد‌های مثبت آموزش‌های امدادی در مدارس، دانش‌آموزان را یکی از ظرفیت‌های مهم امدادرسانی در محلات دانست و بر نقش مؤثر آنان در کمک به خانواده‌ها و هم‌محله‌ای‌ها در نخستین لحظات وقوع بحران تأکید کرد.



این مانور با هدف تبدیل آموزش‌های نظری به مهارت‌های عملی و تقویت آمادگی نسل آینده در برابر حوادث طبیعی برگزار شد.