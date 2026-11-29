مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: در قالب این طرح ها، حدود ۳۵ کیلومتر از خطوط انتقال و توزیع آب با اعتباری بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود تا زمینه توزیع متوازن آب و بهبود فشار شبکه در مناطق مختلف شهر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با تشریح آخرین وضعیت اجرای رینگ آب‌رسانی شهر یزد اظهار داشت: در حال حاضر چهار طرح عمرانی در نقاط مختلف شهر آغاز شده که یکی از آنها اجرای خط اصلی با قطر یک‌هزار و ۶۰۰ میلی‌متر و خطوط مرتبط با قطر یک‌هزار و ۲۰۰ میلی‌متر برای انتقال آب به بخش‌های مختلف شبکه توزیع شهری است.

وی افزود: این طرح ها در محور‌های مختلف شهر از جمله مسیر صفائیه، خیابان آیت ا... کاشانی تا محدوده بلوار مدرس و ادامه آن در بلوار دهه فجر و همچنین مسیر آبرسانی به سایت مسکن ملی شهید رئیسی در حال اجراست که در مجموع حدود ۳۵ کیلومتر از خطوط رینگ شهری را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد هدف از اجرای این طرح‌ها را تقویت شبکه توزیع، متعادل‌سازی فشار آب و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از شرایط مناسب‌تر تأمین آب، به‌ویژه در فصل تابستان پیش‌رو، عنوان کرد.

علمدار در ادامه با اشاره به وضعیت مخازن ذخیره آب رینگ شهری یزد گفت: ظرفیت کل مخازن پیش‌بینی‌شده برای رینگ شهر یزد ۱۷۰ هزار مترمکعب است که تاکنون ۱۳۰ هزار مترمکعب آن به بهره‌برداری رسیده است. همچنین برنامه‌ریزی شده ۱۰ هزار مترمکعب دیگر با حضور وزیر نیرو افتتاح شود و ۳۰ هزار مترمکعب باقی‌مانده نیز تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به پیشرفت اجرای خطوط رینگ شهری تصریح کرد: از مجموع ۱۶۶ کیلومتر خطوط پیش‌بینی‌شده برای رینگ آب‌رسانی شهر یزد، بخش‌هایی تاکنون اجرا شده و در حال حاضر عملیات اجرایی حدود ۳۵ کیلومتر از این خطوط در قالب چهار طرح فعال دنبال می‌شود. پس از تکمیل این مرحله، ادامه عملیات در مناطق مختلف شهر نیز با هدف تکمیل رینگ و بهره‌مندی شهروندان از نتایج آن پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه اجرای این طرح ها به دلیل شرایط پرترافیک معابر و ضرورت انجام عملیات به‌صورت مرحله‌ای، دشواری‌های اجرایی زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در برخی مسیر‌ها امکان حفاری هم‌زمان و گسترده وجود ندارد و عملیات باید به‌صورت مقطعی و مرحله‌به‌مرحله انجام شود؛ به همین دلیل سرعت پیشرفت کار در بعضی نقاط تحت تأثیر محدودیت‌های ترافیکی و شرایط اجرایی قرار می‌گیرد.

علمدار ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از عملیات عمرانی، از صبوری و همراهی مردم قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی شهر ضروری است و امیدواریم با همکاری شهروندان بتوانیم طرح ها را در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسانیم.

وی اعتبار موردنیاز برای اجرای چهار طرح در حال انجام را حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده رینگ شهری نیز بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر موردنیاز است که امیدواریم در سال‌های آینده تأمین و عملیات اجرایی آن دنبال شود تا در نهایت کل رینگ آب‌رسانی شهر یزد تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.