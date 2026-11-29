به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در مدرسه دخترانه حضرت مریم گفت: آموزش از سنین کودکی و پایش مستمر ساختمان‌های آموزشی را از ضرورت‌های آمادگی در برابر حوادث طبیعی دانست.

ارسلان زارع گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در معرض مخاطرات طبیعی، زلزله یکی از حوادثی است که می‌تواند جان انسان‌ها و تأسیسات را تهدید کند.

وی افزود: آموزش، رکن اصلی آمادگی در برابر حوادث است و این آموزش‌ها باید از سنین کودکی و در مدارس آغاز شود؛ چراکه دانش‌آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را به خانواده‌ها نیز منتقل کنند.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ایمنی فضا‌های آموزشی بیان کرد: پایش مدارس از نظر میزان مقاومت ساختمان‌ها در برابر حوادث باید به‌طور مستمر انجام شود و در ساخت‌وساز‌ها نیز رعایت ضوابط و استاندارد‌های فنی مورد توجه قرار گیرد.

زارع ادامه داد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مسئولیت رصد و پایش ساختمان‌های آموزشی را برعهده دارد و در صورت نیاز به مقاوم‌سازی، باید اقدامات لازم بر اساس استاندارد‌های فنی انجام شود.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر از برگزاری بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه استان خبر داد.

عزیز بردستانی، سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس، همزمان با سراسر کشور در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه استان برگزار شد.

وی هدف از اجرای این مانور را آموزش واکنش صحیح دانش‌آموزان در زمان وقوع زلزله عنوان کرد و افزود: آشنایی با نحوه مراقبت از خود و همکلاسی‌ها و انتقال به محل امن، از مهم‌ترین محور‌های این آموزش‌هاست.

بردستانی با اشاره به رویکرد جامعه‌محور این مانور بیان کرد: در اجرای این برنامه، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، خانواده‌ها و نهاد‌های اجتماعی محله از جمله مساجد و پایگاه‌ها مشارکت داشتند؛ چرا که ایمنی مدرسه بدون همراهی و آگاهی جامعه محلی محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش‌های ایمنی در طول سال تحصیلی نیز دنبال می‌شود، گفت: شیوه‌نامه مانور با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» هر سال به مدارس ابلاغ می‌شود تا دانش‌آموزان و معلمان برای مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی آمادگی داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر درباره ایمنی ساختمان مدارس نیز اظهار کرد: مدارس جدید بر اساس ضوابط و مقررات فنی و با تأیید اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ساخته می‌شوند و مدارس قدیمی نیز شناسایی و بر اساس اولویت، برای ایمن‌سازی سطح‌بندی شده‌اند.

وی تأکید کرد: مدارسی که تأییدیه ایمنی اداره‌کل نوسازی را نداشته باشند، اجازه فعالیت آموزشی نخواهند داشت.