هواشناسی استان قم با انتشار پیش‌بینی وضعیت جوی و توصیه‌های فنی، از احتمال بارش‌های پراکنده در روز‌های آینده و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در مزارع و باغ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ تا سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ به شرح زیر است:

روز یکشنبه آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود. روز دوشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که در بعدازظهر احتمال بارش پراکنده وجود دارد. روز سه‌شنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در شب با افزایش ابر، احتمال بارش باران در ارتفاعات و بارش برف و مه آلودگی پیش‌بینی می‌شود.

در بخش توصیه‌های فنی، کارشناسان هواشناسی کشاورزی استان قم بر انجام اقدامات زیر تأکید کردند:

توصیه‌های کلی: انتقال کندو‌های زنبور عسل به مکان‌های مناسب، لایروبی آب‌بند‌های اطراف روستا‌ها و انهار اصلی و فرعی در مزارع، تسریع در کشت اراضی دیم و استفاده از ضد یخ در ماشین‌آلات کشاورزی به دلیل سرمای فصل. همچنین تأکید شد که کشاورزان برای جلوگیری از آسیب، نسبت به تخلیه آب پمپ‌های سمپاش‌ها اقدام کنند.

توصیه‌های زراعی: تسریع در کشت جو و برداشت ذرت علوفه‌ای، ضدعفونی بذر‌های خودمصرفی، انجام عملیات کشت برزک و برداشت علوفه‌های موجود در مزارع توصیه می‌شود. همچنین سمپاشی علف هرز کلزا باید در زمان مناسب و با سرعت باد پایین انجام گیرد.

توصیه‌های باغی: بهترین زمان برای آزمون خاک نیمه دوم فصل پاییز است. همچنین از انجام هرگونه سمپاشی و محلول‌پاشی به دلیل احتمال بارش باران خودداری شود. کشاورزان باغ‌ها باید تمهیدات لازم جهت تأمین سوخت جایگزین در گلخانه‌ها را انجام داده و از روش چال‌کود برای استفاده از کود‌های دامی تجزیه‌شده استفاده کنند.