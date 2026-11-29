رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تشریح نقش اپراتور‌های هوش مصنوعی در توسعه زیست‌بوم این فناوری در کشور گفت: زمانی که از اپراتور هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، شرکت‌هایی که موافقت اصولی اولیه دریافت می‌کنند، نقش پیشران را در این حوزه برعهده خواهند داشت و در واقع زمین بازی بزرگ‌تری را برای فعالیت سایر شرکت‌های کوچک فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز در نشست خبری راه‌اندازی نخستین اپراتور هوش مصنوعی، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن اپراتور‌های هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در این حوزه پرداخت.

صدر در ابتدای سخنان خود ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را به‌ویژه به بانوان فعال در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی تبریک گفت و از تلاش آنان در مسیر اطلاع‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به توضیحات ارائه‌شده در این نشست درباره راه‌اندازی نخستین اپراتور هوش مصنوعی اظهار کرد: نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که موضوع صرفاً صدور یک پروانه یا ارائه یک برگه کاغذی به یک مجموعه نیست، بلکه وزارت ارتباطات اهتمام ویژه‌ای به عملیاتی شدن و اجرای این طرح دارد.

آغاز برنامه‌ریزی اجرایی بلافاصله پس از صدور موافقت اصولی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه با دارنده موافقت اصولی اپراتور هوش مصنوعی در همان روز گفت: همین امروز صبح نخستین جلسه را با دارنده اولین موافقت اصولی برگزار کردیم و در این نشست، برنامه‌های اجرایی و اقداماتی را که باید برای عملیاتی شدن این طرح انجام شود، مورد بررسی قرار دادیم.

صدر با تأکید بر رویکرد وزارت ارتباطات در مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها افزود: رویه آقای دکتر هاشمی، وزیر ارتباطات، این است که تمام تصمیمات با حضور بخش خصوصی اتخاذ شود. البته ممکن است تصمیمی در این مسیر نادرست باشد، اما قطعاً امکان اصلاح آن وجود دارد. همان‌طور که آقای مهندس فتاحی نیز به‌درستی اشاره کردند، مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اپراتور‌های هوش مصنوعی؛ پیشران توسعه بازار برای شرکت‌های کوچک

وی با تشریح نقش اپراتور‌های هوش مصنوعی در توسعه زیست‌بوم این فناوری در کشور بیان کرد: زمانی که از اپراتور هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، شرکت‌هایی که موافقت اصولی اولیه دریافت می‌کنند، نقش پیشران را در این حوزه برعهده خواهند داشت و در واقع زمین بازی بزرگ‌تری را برای فعالیت سایر شرکت‌های کوچک فراهم می‌کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: قرار نیست با شکل‌گیری اپراتور‌های هوش مصنوعی، نقش شرکت‌های کوچک نادیده گرفته شود؛ بلکه ایجاد یک زمین بازی بزرگ‌تر می‌تواند زمینه توسعه بازار و گسترش فعالیت این شرکت‌ها را فراهم کند.

صدر در همین زمینه از توافق برای انتشار نخستین فراخوان در حوزه علم خبر داد و گفت: در توافقی که همین امروز صبح با دوستان داشتیم، مقرر شد نخستین فراخوان را در این حوزه منتشر کنیم و زیرساخت رایگان در اختیار شرکت‌هایی قرار دهیم که مدعی توسعه و ارائه محصولات و خدمات در این زمینه هستند.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که بتوانند ادعای خود را در این زمینه اثبات کنند، می‌توانند از زیرساخت رایگان استفاده کرده و پس از توسعه محصولات و خدمات خود، آنها را به سایر بخش‌ها عرضه کنند. این دقیقاً همان معنای ایجاد زمین بازی بزرگ برای سایر ذی‌نفعان است که به آن اشاره کردم.

تمرکز بر سه حوزه زیرساخت پردازشی، داده و مدل‌های زبانی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه اپراتور هوش مصنوعی اظهار کرد: قرار است فعالیت‌ها در هر سه حوزه اصلی دنبال شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زحمت صدور موافقت اصولی اولیه را برعهده داشته و امیدواریم این فرآیند در نهایت به صدور پروانه منجر شود. در کنار آن، سازمان فناوری اطلاعات نیز بر اساس تقسیم کاری که پیش‌تر تشریح شد، مسئولیت‌ها و نقش مشخصی در این حوزه دارد.

صدر افزود: یکی دیگر از توافق‌های ما با مجموعه‌های فعال در این زمینه، تعریف پروژه‌های بزرگ با قابلیت توسعه در مقیاس بین‌المللی است. این پروژه‌ها باید در قالب کنسرسیوم و با مشارکت شرکت‌های کوچک‌تر تعریف شوند تا مجموعه‌ای از شرکت‌ها در کنار دارنده پروانه قرار بگیرند و بتوانند پروژه‌های بزرگ ملی را اجرا کنند؛ پروژه‌هایی که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور، قابلیت ارائه و معرفی در مجامع بین‌المللی را نیز داشته باشند.

وی با تشریح محور‌های اصلی فعالیت اپراتور هوش مصنوعی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌های پردازشی باید ظرفیت‌ها به‌خوبی تقویت شود و امکان ارائه خدمات فراهم آید. در همین زمینه، موضوعی با عنوان «GPU as a Service» یا ارائه خدمات پردازشی مبتنی بر پردازنده‌های گرافیکی در حوزه دولت مطرح است که در کنار ابر دولت دنبال می‌شود.

تأمین نیاز‌های پردازشی دولت از مسیر مطمئن

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی گفت: نیاز‌های پردازشی بخش دولتی نیز باید از یک مسیر و کانال مطمئن تأمین شود و اکنون این کانال در اختیار قرار خواهد گرفت تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

صدر با تأکید بر اهمیت حوزه داده‌ها در توسعه اپراتور هوش مصنوعی اظهار کرد: در حوزه داده‌ها نیز باید اقدامات مهم و اثرگذاری انجام شود. در واقع، مفهوم اپراتور داده نیز در دل همین اپراتور هوش مصنوعی قرار می‌گیرد و این بخش یکی از محور‌های اصلی فعالیت آن خواهد بود.

وی همچنین توسعه مدل‌های زبانی و مدل‌های هوش مصنوعی را از دیگر محور‌های ضروری این برنامه دانست و افزود: در حوزه زبان‌ها و مدل‌های زبانی نیز باید اقدامات گسترده‌ای انجام شود تا بتوانیم در این زمینه دستاورد‌های قابل ارائه‌ای داشته باشیم و با افتخار در مجامع بین‌المللی اعلام کنیم که چه اقداماتی در این حوزه‌ها در کشور انجام شده است.

ایجاد ظرفیت پیشران برای توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور

صدر در پایان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک مجموعه پیشران برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی گفت: برای تحقق این اهداف، به یک بخش پیشران بزرگ نیاز داشتیم؛ موضوعی که با تدبیر آقای وزیر و مجموعه جلسات کارشناسی برگزارشده، در نهایت به شکل‌گیری این اتفاق منجر شد.

وی با اشاره به نقش اپراتور هوش مصنوعی در ایجاد ظرفیت‌های جدید برای شرکت‌های فعال در این حوزه، بر ضرورت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت شرکت‌های کوچک‌تر در پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی تأکید کرد.