استاندار خوزستان گفت: با توجه به محدودیت ظرفیت آبدهی رودخانه مارون، مطالعات ساخت سد دوم مارون باید متوقف و از دستور کار خارج شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده روز شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان شادگان تالاب بین‌المللی شادگان و خرمای این شهرستان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های منطقه برشمرد و اظهار کرد: تامین حقابه تالاب شادگان و فراهم کردن آب مورد نیاز بخش کشاورزی از موضوعات اساسی این شهرستان است.

وی با اشاره به قرار گرفتن شادگان در انتهای مسیر رودخانه مارون افزود: تامین آب این منطقه به شرایط بارندگی و میزان آورد رودخانه وابسته است و به همین دلیل باید برای تامین پایدار آب آن تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

موالی زاده ادامه داد: ظرفیت آبگیری و آبدهی این رودخانه محدود است و ایجاد سد جدید در بالادست می‌تواند مناطق گسترده‌ای را با مشکلات جدی تأمین آب، حتی در بخش آب شرب، مواجه کند.

استاندار خوزستان به مطالعات انتقال آب از رودخانه کارون به حوزه جراحی اشاره کرد و گفت: مقرر شده است سازمان آب و برق خوزستان مطالعات این طرح را انجام دهد که اجرای آن می‌تواند در تأمین مطمئن آب مورد نیاز منطقه مؤثر باشد.

ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی شادگان

وی با اشاره به ظرفیت بالای شادگان در تولید خرما و محصولات کشاورزی اظهار کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده بخش کشاورزی خوزستان، ضعف صنایع تبدیلی و فرآوری است و باید با توسعه این صنایع، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تکمیل شود.

استاندار خوزستان توسعه زراعت چوب را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان دانست و افزود: کشت گونه‌هایی مانند اکالیپتوس در زمین‌های دارای شوری نسبتا بالا نیز امکان‌پذیر است و می‌تواند مواد اولیه صنایع تولید ام‌دی‌اف و نئوپان را تأمین کند.

وی با اشاره به فعالیت کارخانه‌های مرتبط در استان گفت: محصولات تولیدی این بخش ظرفیت صادراتی قابل توجهی دارند و یکی از کارخانه‌های ام‌دی‌اف خوزستان محصولات خود را به ۲۲ کشور صادر می‌کند.

پیگیری راه‌اندازی فاز دوم فولاد شادگان

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: فولاد شادگان از مجموعه‌های مهم زنجیره فولاد استان و تولیدکننده شمش و میلگرد است و راه‌اندازی فاز دوم این مجموعه باید با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به طرح پتروپالایش شادگان اظهار کرد: با بررسی و رفع ملاحظات زیست‌محیطی می‌توان زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد موضوعی که با توجه به نرخ بیکاری شهرستان، اهمیت ویژه‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.

موالی‌زاده توسعه گردشگری و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای را از دیگر اولویت‌های شادگان عنوان کرد و افزود: تعریض و ارتقای محورهای مواصلاتی و تبدیل مسیرهای پرتردد به راه‌های ایمن‌تر باید با هدف کاهش تصادفات و تسهیل تردد مردم دنبال شود.

خوزستان با کمبود سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس مواجه است

استاندار خوزستان با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در استان گفت: سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۵۹ و در خوزستان ۴.۹۰ است و این وضعیت نشان می‌دهد که استان در حوزه زیرساخت‌های آموزشی نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری است.

وی‌ افزود: خوزستان در مجموع با کمبود حدود سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس مواجه است و با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر رفع این کمبود، باید از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین اعتبار و توسعه فضاهای آموزشی استفاده شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی و مسئولیت‌های اجتماعی

استاندار خوزستان با بیان اینکه اعتبارات عمومی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان نیست گفت: در کنار منابع بودجه‌ای باید از ظرفیت‌هایی مانند اوراق مالی، مولدسازی دارایی‌های دولت، نشان‌دار کردن مالیات‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مولدسازی در استان اظهار کرد: خوزستان در تعداد طرح‌ها و مراحل طی‌ شده در فرایند مولدسازی از استان‌های پیشرو کشور است اما باید بررسی شود که چرا این ظرفیت تاکنون نتوانسته بازدهی و منابع مالی مورد انتظار را به شکل مطلوب ایجاد کند.

موالی‌زاده مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ را از دیگر منابع مهم توسعه استان دانست و افزود: با توجه به فعالیت گسترده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در خوزستان، انتظار می‌رود سهم این استان از مسئولیت‌های اجتماعی متناسب با آثار و پیامدهای فعالیت این صنایع باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به برنامه خاموش کردن فلرهای نفتی بیان کرد: مردم خوزستان سال‌ها آثار زیست‌محیطی ناشی از فعالیت فلرهای نفتی را تحمل کرده‌اند و اکنون که برنامه خاموش کردن تدریجی آنها در حال اجراست، باید بخشی از منافع اقتصادی حاصل از جمع‌آوری و بهره‌برداری از گازهای همراه نفت برای توسعه استان و جبران مشکلات مناطق میزبان اختصاص یابد.

ضرورت بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به خوزستان

استاندار خوزستان همچنین بر ضرورت بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌های فعال در استان تاکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست شرکت‌هایی در خوزستان فعالیت کنند که مردم این استان پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت آنها را تحمل کنند، اما بخش مهمی از منابع مالی و حساب‌های بانکی این شرکت‌ها خارج از استان باشد.

وی افزود: به‌کارگیری نیروهای بومی، بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق پیرامونی محل فعالیت صنایع، از موضوعات مهمی است که تحقق آنها می‌تواند به رفع مشکلات خوزستان و شهرستان شادگان کمک کند.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور گفت: با وجود شرایط حساس کشور و مواجهه با تهدیدات دشمنان، روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف نشده و انسجام و همدلی میان قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف نظام، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از مشکلات است.

استاندار خوزستان تاکید کرد: همه ارکان نظام در کنار یکدیگر و تحت هدایت مقام معظم رهبری برای دفاع از کشور و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای تلاش می‌کنند و به فضل الهی، ملت ایران در این مسیر موفق و پیروز خواهد بود.

وی ادامه داد: خوزستان استانی ملی و متعلق به همه مردم ایران است و خون پاک شهدای این سرزمین از نقاط مختلف کشور در هم آمیخته است و از این رو مردم سراسر کشور به این خطه مقاومت، جهاد و شهادت تعلق خاطر دارند.

موالی زاده افزود: خوزستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات برخوردار است که بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه استان باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شادگان بیان کرد: این شهرستان از مراکز مهم فرهنگی و مذهبی استان و کانون ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است و مردم آن در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، حضور و مشارکت برجسته‌ای دارند.

وی‌ ادامه داد: شادگان در دوران دفاع مقدس نیز یکی از مراکز پشتیبانی محورهای عملیاتی بود و امروز ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت دارد که برای بالفعل شدن آنها باید اعتبارات و امکانات لازم تامین شود.

براساس این گزارش شهرستان شادگان در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع شده است.

تالاب بین‌المللی شادگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی و جاذبه‌های گردشگری جنوب کشور، از ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان برای توسعه گردشگری طبیعی، پرنده‌نگری و اکوتوریسم به شمار می‌رود.

برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های بومی، شادگان را به یکی از مناطق مستعد جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.