رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حتماً در نیمه دوم هم برای کارمندان و هم به‌ویژه نیرو‌های مسلح، افزایش حقوق را باید داشته باشیم و ان‌شاءالله منابع آن را دنبال می‌کنیم و انجام می‌دهیم. این هم وظیفه ماست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، خطاب به آقای قالیباف گفت: از شما تقاضا دارم به ریاست قوه قضائیه نامه بزنید تا آقای رسایی نیز در کنار ما حضور داشته باشند و این در ایام میلاد باسعادت حضرت صدیقه (س) به همه مردم ایران و همکاران گرامی عیدی و هدیه‌ای باشد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ادامه داد: ما باید همه انرژی خود را روی مباحث اقتصادی و معیشتی بگذاریم؛ با این اوضاع دلار و فشارها، دشمنان نیز چنگ و دندان تیز کرده‌اند و باید به این شکل همه با هم ید واحد شویم و برای این عزتی که خداوند به ما داد و ضربه‌ای که به دشمن وارد شد و نتانیاهو و ترامپ به معنای واقعی شکست خوردند، در کنار هم قرار گیریم.

وی اظهار کرد: یقیناً اتحاد و انسجام ما هم امید مردم را بیشتر می‌کند و هم طمع دشمنان را به یأس تبدیل می‌کند. از این رو، بنده و همکاران تقاضا داریم این بزرگواری و لطف را بکنید و این نامه را بزنید تا ان‌شاءالله دل‌ها در کنار هم قرار گیرند و در مقابل دشمن مشترک بایستیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بنده شب گذشته به مناسبت هفته مجلس در جمع مدیران مسئول رسانه‌ها این موضوع را مطرح کردم و الان نیز جهت افکار عمومی می‌گویم و هیچ موقع درباره این مطلب صحبت نکردم، شکایت ما به قبل از نمایندگی ایشان در مجلس برمی‌گردد و همچنین برای دفاع از حقوق مجلس، بنده در آن زمان به‌عنوان شخصیت حقوقی شکایت کردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تهمتی به مجلس زده شد که به هر حال نمی‌خواهم من وارد آن بحث‌ها بشوم و گفته شده بود که در اسناد مجلس دخل و تصرف می‌کنند و قوانین و بودجه و بیانیه را تغییر می‌دهند که دادگاه تشخیص داد و ما شاکی از طرف مجلس بودیم. این باید روشن شود که بنده از جهت شخصی هیچ شکایتی نداشتم و متن و حکم دادگاه نیز روشن است.

وی ادامه داد: جناب آقای آقاتهرانی و هیئت‌رئیسه می‌دانند که تعدادی از نمایندگان همان یکشنبه هفته قبل یادداشتی داشتند که این کار انجام شود و دوستان نیز شاهد هستند که توافق شد که بعد از جلسه همان روز یکشنبه این کار را من انجام بدهم، چون درخواست نمایندگان بود، ولی متأسفانه آن اتفاق افتاد که برخی آمدند مانع تشکیل جلسه شدند. در روز چهارشنبه گذشته آقای حاجی‌بابایی صحن را اداره می‌کردند و در آنجا بنا شد از قوه قضائیه استعلام گرفته شود و این استعلام گرفته شد؛ به این معنا که اگر زمانی ایشان در بیرون از زندان بود و به مجلس آمد، تبلت باز باشد. ایشان مرخصی‌شان تمام شده بود و ظاهراً شفاهی دوباره به ایشان مرخصی داده بودند که این اختیار با قوه قضائیه است. روزی که صحن در روز سه‌شنبه برگزار شد و ایشان بیرون از زندان بودند، تبلتشان باز بوده و به مجلس آمدند.

قالیباف گفت: اما همان قوه قضائیه حکم داده اگر در زندان رفتند، حق بردن تبلت به آنجا را ندارند. اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید که نمایندگی قائم به شخص است؛ یعنی اگر فرد در زندان است و تبلت در اختیارش نیست، تبلت نباید به‌جای نماینده در اختیار شخص دیگری قرار گیرد تا به‌جای نماینده ثبت کند و رأی بدهد؛ از این رو تبلت او را قطع می‌کنیم. حتماً بنده از طرف مجلس، که از من درخواست کردند، حتماً این نامه را، چون خواست مجلس است، بنده هم خودم قبول دارم، حتماً این موضوع را به قوه قضائیه می‌گویم و این کار را انجام می‌دهم.

وی افزود: ما همه باید با وحدت در مقابل دشمن اصلی که آمریکا و رژیم صهیونیستی است، بایستیم. هر حرف خارج از آن به نفع دشمن است. ما ذره‌ای در این تردید نداریم. ان‌شاءالله مجلس را با قدرت، یکپارچگی، برادری و با اخوت در این شرایط سخت دنبال کنیم. حتماً در نیمه دوم هم برای کارمندان و هم به‌ویژه نیرو‌های مسلح، افزایش حقوق را باید داشته باشیم و ان‌شاءالله منابع آن را دنبال می‌کنیم و انجام می‌دهیم.

این هم وظیفه ماست. همکارانم همراهی کنند که ما واقعاً اولویت را به ماده‌واحده‌هایی که امروز گره از کار مردم حل می‌کند، بگذاریم. اگر من یک وقتی هم به دوستان می‌گویم بعضی پیشنهاد‌ها را از آن عبور کنیم، این وقت ما را در حقیقت برای تلاش اصلی‌مان می‌گذارد.