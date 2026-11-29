بذر گونه‌های گیاهی کوهستان با همکاری کوهنوردان چهارمحال و بختیاری در ارتفاعات دشتک استان کشت شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰ کد خبر : ۵۹۷۹۹۱۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: احیای پوشش گیاهی، حفظ منابع طبیعی و حفاظت از طبیعت زاگرس از اهداف این طرح است.

ولی پور افزود: این طرح در منطقه بنستان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.