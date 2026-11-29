ارسال به
چاپ
کاشت بذر گونههای گیاهی کوهستان در ارتفاعات دشتک چهارمحال و بختیاری
بذر گونههای گیاهی کوهستان با همکاری کوهنوردان چهارمحال و بختیاری در ارتفاعات دشتک استان کشت شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰ کد خبر : ۵۹۷۹۹۱۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: احیای پوشش گیاهی، حفظ منابع طبیعی و حفاظت از طبیعت زاگرس از اهداف این طرح است.
ولی پور افزود: این طرح در منطقه بنستان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
بسته خبرهای کوتاه ۷آذر ۱۴۰۵ چهارمحال و بختیاری مطالبات مردم در بسته صدای شما هفتم آذر ۱۴۰۵ گرامیداشت روز زن و مقام مادر در فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری تجلیل از معلولان برتر چهار محال و بختیاری زیرسازی و آسفالت روستاهای شهرستان بن تزریق ۶ هزار واکسن آنفلوانزا برای گروههای هدف در چهارمحال و بختیاری از شروط مجوز سقط درمانی تا تولد ۵۰۵ فرزند نفس ورود سامانه بارشی/ بارش باران و برف و و وقوع کولاک در چهارمحال و بختیاری آغاز مرحله پایانی طرح محور شهرکرد شلمزار نیم بهاء شدن بلیت سینماها در روز مادر توزیع آرد روستایی هوشمند در چهارمحال و بختیاری روایت عاشقی مردم چهارمحال و بختیاری در اجتماع شبانه همدلی شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور راهیابی ۱۰ اثر به جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری حضور استعدادیابهای چهارمحال و بختیاری در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور
آغاز طرح مزارع مشارکتی مصرف بهینه نهاده (PDT) در چهارمحال و بختیاری ۱۰۳ هزار چراغ گازی در چهارمحال و بختیاری LED شد اعلام میزان بارش باران در چهارمحال و بختیاری درخشش رئیس هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما پیشکسوتان کونگفو امام جمعه شهرکرد: مسئولان باید زمینه سرمایهگذاری را فراهم کنند وضعیت آموزشی مدارس چهارم آذر ماه در چهارمحال و بختیاری حضور تکواندوکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور