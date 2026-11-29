بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، استان کرمان از اواخر روز سه‌شنبه با ورود یک سامانه بارشی از سمت شمال و غرب، شاهد افزایش ابر، بارش باران و احتمال بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، استان کرمان از اواخر روز سه‌شنبه با ورود یک سامانه بارشی از سمت شمال و غرب، شاهد افزایش ابر، بارش باران و احتمال بارش برف در ارتفاعات خواهد بود، همچنین پیش‌بینی می‌شود از چهارشنبه تا پایان هفته، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و در برخی نقاط مستعد، خیزش گردوغبار در استان گزارش شود.

طبق بررسی‌های آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تا روز سه‌شنبه نیمه‌ابری خواهد بود و در نوار شرقی، وزش باد‌های کاهی همراه با گردوغبار پیش‌بینی می‌شود. از اواخر وقت روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال و غرب استان، علاوه بر افزایش ابر، احتمال وزش تندباد‌های لحظه‌ای و بارش باران وجود دارد؛ همچنین بارش برف در ارتفاعات نیز دور از انتظار نیست.

این سامانه بارشی به‌تدریج در سطح استان گسترده شده و به‌طور متناوب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود عمده فعالیت این سامانه برای نیمه شمالی و مناطق غربی استان در روز پنج‌شنبه باشد.

علاوه بر بارش، از چهارشنبه تا پایان هفته با افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان، در نواحی غربی، شمال و نوار شرقی، احتمال وزش باد‌های نسبتاً شدید و خیزش گردوغبار در مناطق مستعد وجود دارد.

وضعیت دما‌ها در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

سردترین ایستگاه: لاله زار (۳.۲- درجه سانتی‌گراد)

گرم‌ترین ایستگاه: زهکلوت (۳۲.۱ درجه سانتی‌گراد)