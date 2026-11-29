به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس فتای خراسان جنوبی گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا و ثبت شکایت‌های حضوری شهروندان درباره برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، بررسی پرونده با دستور قضایی در دستور کار قرار گرفت ومتهم پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

به گفته سرهنگ امانی، متهم با سوءاستفاده از نام «سامانه مالیاتی» و ارسال پیام‌های حاوی لینک جعلی، شهروندان را به وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات جعلی یا نصب برنامه‌ای آلوده ترغیب می‌کرد و در پی این اقدامات، از حساب بانکی شماری از شهروندان برداشت غیرمجاز صورت گرفت.

وی از شهروندان خواست برای پیگیری امور مالیاتی، نشانی سامانه رسمی سازمان امور مالیاتی را به صورت مستقیم در مرورگر وارد کنند و از باز کردن لینک‌ها یا نصب فایل‌های ناشناس ارسال شده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها خودداری کنند.

سرپرست پلیس فتای خراسان جنوبی همچنین بر دریافت برنامه‌ها از منابع معتبر، ندادن دسترسی‌های غیرضروری مانند دسترسی به پیامک‌ها، تماس‌ها یا تنظیمات مدیریتی گوشی و خود داری از وارد کردن اطلاعات کارت و رمز‌های بانکی در صفحات ناشناس تأکید کرد.

سرهنگ امانی توصیه کرد شهروندان اگر برنامه‌ای مشکوک نصب کرده‌اند، اتصال گوشی به اینترنت را قطع کنند و اگر اطلاعات بانکی خود را در صفحه‌ای مشکوک وارد کرده‌اند، از طریق دستگاهی مطمئن و با استفاده از راه‌های رسمی ارتباط با بانک، برای مسدود کردن کارت و تغییر رمز‌های بانکی اقدام کنند.