صداوسیمای آذربایجان غربی مستند گزارشی «شهید رمضان» را با محوریت زندگی و شهادت امیر دریادار دوم حسین دانا، از فرماندهان برجسته نیروی دریایی و اهل شهرستان نقده، تولید و پخش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صداوسیمای آذربایجان غربی به مناسبت روز نیروی دریایی، مستند گزارشی «شهید رمضان» را با تمرکز بر زندگی و شهادت امیر دریادار دوم حسین دانا، از فرماندهان برجسته نیروی دریایی و اهل شهرستان نقده، پخش کرد.

این مستند به سوابق و ایثارگری‌های این شهید بزرگوار که اهل شهرستان نقده است، می‌پردازد. حسین دانا در جریان جنگ رمضان و در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، طی حملات هوایی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه ابوالفارس رامهرمز به درجه شهادت رسید.

این اثر به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و تدوین حسین عللی تهیه شده است. حسام غفاری مسئولیت تصویربرداری و ایرج حسینی مسئولیت تصویربرداری هوایی این مستند را بر عهده داشته‌اند. محمد نصیری‌وند نویسنده گفتار متن و فاطمه سلطانی گوینده این اثر است.

برنامه مذکور شنبه، ۷ آذر ساعت ۱۹:۰۰ پخش و روز یکشنبه، ۸ آذر ساعت ۱۱:۳۰ پخش شد.