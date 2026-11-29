آغاز رویداد هفته خانواده با عنوان خانواده اصفهان تا پای جان
رویداد فرهنگی هفته خانواده با عنوان خانواده اصفهان تا پای جان در مجموعه گردشگری هفتبرج خارون نجفآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین با اشاره به برگزاری ۶۲۴ رویداد در بخشهای مختلف گفت: بیش از ۴۰۰ رویداد گردشگری با محور خانواده برگزار شده است.
مهدی جمالینژاد برگزاری نشستهای تخصصی و پیگیری مطالبات مردمی را از برنامههای استان برای کاهش مشکلات اقتصادی خانوادهها دانست و افزود: ایجاد فضای سالم و بانشاط، متناسب با زیست مؤمنانه و ارتقای سواد رسانهای خانوادهها نیز از دیگر اهداف این برنامههاست.
وی ابراز امیدواری کرد برنامههای هفته خانواده در طول سال و در همه شهرهای استان ادامه یابد و به رویدادهایی مستمر و ماندگار تبدیل شود.
در این رویداد از شش خانواده جوان و پرجمعیت شهرستان نجفآباد که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی موفق بودند، تجلیل شد و نمایشگاهی از فعالیت دستگاههای اجرایی استان در حمایت از خانواده نیز برپا شد.