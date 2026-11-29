در نجف آباد

رویداد فرهنگی هفته خانواده با عنوان خانواده اصفهان تا پای جان در مجموعه گردشگری هفت‌برج خارون نجف‌آباد آغاز شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰ کد خبر : ۵۹۷۹۹۰۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین با اشاره به برگزاری ۶۲۴ رویداد در بخش‌های مختلف گفت: بیش از ۴۰۰ رویداد گردشگری با محور خانواده برگزار شده است.

مهدی جمالی‌نژاد برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مطالبات مردمی را از برنامه‌های استان برای کاهش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دانست و افزود: ایجاد فضای سالم و بانشاط، متناسب با زیست مؤمنانه و ارتقای سواد رسانه‌ای خانواده‌ها نیز از دیگر اهداف این برنامه‌هاست.

وی ابراز امیدواری کرد برنامه‌های هفته خانواده در طول سال و در همه شهر‌های استان ادامه یابد و به رویداد‌هایی مستمر و ماندگار تبدیل شود.

در این رویداد از شش خانواده جوان و پرجمعیت شهرستان نجف‌آباد که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی موفق بودند، تجلیل شد و نمایشگاهی از فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان در حمایت از خانواده نیز برپا شد.