به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آخرین مرحله مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان قهرمانی کشور با حضور ۷۰ ورزشکار در مسیر ۴۰ کیلومتری ارتفاعات جنگلی بهشهر برگزار شد.

این رقابت‌ها که در رنکینگ فدراسیون دوچرخه‌سواری نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، با چالش‌هایی از جمله سربالایی‌های نفس‌گیر، سرازیری‌های پرخطر و مسیرهای گلی و لغزنده همراه بود.

رکابزنان در این مسیر دشوار، مهارت فنی و توان استقامتی خود را به نمایش گذاشتند و تا آخرین لحظات برای کسب جایگاه برتر رقابت کردند.

در پایان، علیرضا صفری از آذربایجان شرقی با ثبت زمان یک ساعت و ۵۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه قهرمان شد و فراز شکری از تهران و علیرضا قربانی از آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در مجموع، ۱۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی به نفرات برتر این رقابت‌ها اهدا شد.

گزارش از ایوب رضوانی