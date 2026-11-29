در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی الکتریکی و پیشگیری از افزایش تلفات شبکه توزیع برق، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، و بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی الکتریکی و پیشگیری از افزایش تلفات شبکه توزیع برق، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز با تلاش و پیگیری واحد‌های بازرسی و بهره‌برداری امور برق چهار شناسایی و جمع‌آوری شد.

این اقدام در چارچوب نظارت مستمر بر مصرف برق و برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز انجام گرفت و نقش مؤثری در صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر تأسیسات برقی دارد.