سرپرست ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از حضور استعدادیاب‌های استان در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰ کد خبر : ۵۹۷۹۸۹۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، ولی پور گفت: احمدرضا نظری، اقبال محمودیان و مجید شاهین برای شناسایی و انتخاب بازیکنان مستعد در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور حضور خواهند داشت.

وی افزود: مسابقات گروه اول لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور به میزبانی شهرکرد از فردا تا ۱۳ آذر برگزار می‌شود.