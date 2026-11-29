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حضور استعدادیابهای چهارمحال و بختیاری در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور
سرپرست ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از حضور استعدادیابهای استان در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰ کد خبر : ۵۹۷۹۸۹۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، ولی پور گفت: احمدرضا نظری، اقبال محمودیان و مجید شاهین برای شناسایی و انتخاب بازیکنان مستعد در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور حضور خواهند داشت.
وی افزود: مسابقات گروه اول لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور به میزبانی شهرکرد از فردا تا ۱۳ آذر برگزار میشود.
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