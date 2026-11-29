رایزن علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شامات، در دیدار با رئیس دانشکده زبان‌ها و استادان گروه زبان فارسی دانشگاه صلاح‌الدین اربیل، راهکار‌های ارتقای کیفی آموزش، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و گسترش تبادلات دانشگاهی میان دو طرف را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدجواد نجفی رایزن علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شامات، در دیدار با رئیس دانشکده زبان‌ها و استادان گروه زبان فارسی دانشگاه صلاح‌الدین اربیل، راهکار‌های ارتقای کیفی آموزش، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و گسترش تبادلات دانشگاهی میان دو طرف را بررسی کرد. در این نشست تخصصی که با حضور ۱۱ عضو هیئت علمی گروه زبان فارسی دانشگاه صلاح‌الدین برگزار شد، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های این گروه در حوزه‌های پژوهشی، متون درسی و شیوه‌های جذب دانشجو به بحث گذاشته شد.

توسعه همکاری‌های پژوهشی و بهره‌گیری از تجارب دانشگاه‌های ایران

برقراری ارتباط مستقیم میان اعضای هیئت علمی دو طرف، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، برگزاری همایش‌های علمی دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته ایرانی برای ارتقای سطح آموزش زبان و ادبیات فارسی، از محور‌های کلیدی این گفت‌و‌گو‌ها بود.

تجهیز کتابخانه تخصصی و دسترسی به منابع دیجیتال

در ادامه، طرفین بر تقویت کتابخانه تخصصی گروه زبان فارسی تأکید کردند. تأمین و به‌روزرسانی کتاب‌های مرجع، فرهنگ‌های لغت، آثار معتبر ادبیات فارسی و منابع نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا)، در کنار فراهم‌سازی دسترسی استادان و دانشجویان به کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، به عنوان گامی مؤثر در غنابخشی به زیرساخت‌های پژوهشی مورد توافق قرار گرفت.

برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و روش‌های نوین تدریس

برگزاری دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های توانمندسازی برای استادان و دانشجویان، از دیگر توافقات مهم این نشست بود. این دوره‌ها حوزه‌هایی، چون متدولوژی نوین آموزش آزفا، ادبیات معاصر، ترجمه، نگارش علمی، روش تحقیق و کاربرد فناوری‌های نوین در آموزش زبان را شامل می‌شود.

تسهیل ادامه تحصیل و تقویت جذابیت رشته زبان فارسی

فراهم‌سازی بستر ادامه تحصیل دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه صلاح‌الدین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های ایران مورد توجه قرار گرفت؛ اقدامی که نقشی محوری در ارتقای انگیزه دانشجویان و تأمین کادر علمی آینده این دپارتمان ایفا می‌کند. طرفین همچنین معرفی فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌های علمی فارغ‌التحصیلان را عاملی کلیدی در افزایش اقبال عمومی به این رشته دانستند.

در پایان، ضمن تأکید بر استمرار هماهنگی‌ها و اجرایی‌سازی توافقات آموزشی و پژوهشی، این نشست گامی هدفمند و رو به جلو در تعمیق مناسبات علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق ارزیابی شد.