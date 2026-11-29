رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی حقوقی حجاب و عفاف گفت: آگاهی بخشی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تعامل سازنده با شهروندان، از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی در اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست تخصصی مبانی حقوقی حجاب بر اهمیت گفت وگوی اجتماعی، تبیین قوانین و افزایش آگاهی عمومی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: برگزاری این نشست با هدف فراهم کردن زمینه تبادل دیدگاه‌ها، شنیدن دغدغه‌های بانوان و تبیین ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع حجاب انجام شده است.

عبداللهی افزود: پوشش و عفاف از موضوعاتی هستند که آثار و پیامد‌های آنها را باید در چارچوب خانواده و جامعه مورد توجه قرار داد و در این مسیر، گفت‌وگوی منطقی و آگاهی‌بخشی می‌تواند به درک بهتر مسائل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، گفت: مطابق این مقرره، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی دارای ضمانت اجرای قانونی است و رسیدگی به موارد مربوط باید با رعایت مقررات و تشریفات قانونی انجام شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در بررسی رفتار‌های مرتبط با این موضوع، باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک قائل شد و هرگونه تصمیم قضایی صرفاً بر اساس مستندات، احراز شرایط قانونی و مقررات مربوط اتخاذ شود.

عبداللهی با اشاره به موضوع انتشار تصاویر در صفحات و کانال‌های مجازی برخی واحد‌های صنفی گفت: فعالیت در فضای مجازی نیز مانند فعالیت در فضای حقیقی تابع قوانین و مقررات است و رعایت حقوق اشخاص، حریم خصوصی و ضوابط قانونی انتشار محتوا ضرورت دارد.

وی به ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد و افزود: قانون گذار برای برخی مصادیق انتشار و در دسترس قرار دادن محتوای مجرمانه، ضمانت اجرا‌هایی پیش‌بینی کرده است و تشخیص انطباق رفتار با عناوین قانونی، بر اساس محتوا و شرایط پرونده و توسط مرجع صالح قضایی صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: تلاش ما این است که مسائل اجتماعی پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های قضایی، از طریق تبیین قانون، گفت‌و‌گو و افزایش آگاهی عمومی مدیریت شوند؛ چراکه پیشگیری همواره در کاهش هزینه‌های فردی و اجتماعی مؤثر است.

عبداللهی گفت: رعایت حقوق عمومی، احترام به قانون و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، از الزامات زندگی در جامعه است و همه شهروندان در حفظ نظم، امنیت و آرامش اجتماعی نقش دارند.