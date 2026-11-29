تبیین مبانی قانونی حجاب و تقویت گفتوگوی اجتماعی از اولویتهای پیشگیری از آسیبهاست
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی حقوقی حجاب و عفاف گفت: آگاهی بخشی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تعامل سازنده با شهروندان، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی در اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست تخصصی مبانی حقوقی حجاب بر اهمیت گفت وگوی اجتماعی، تبیین قوانین و افزایش آگاهی عمومی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: برگزاری این نشست با هدف فراهم کردن زمینه تبادل دیدگاهها، شنیدن دغدغههای بانوان و تبیین ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع حجاب انجام شده است.
عبداللهی افزود: پوشش و عفاف از موضوعاتی هستند که آثار و پیامدهای آنها را باید در چارچوب خانواده و جامعه مورد توجه قرار داد و در این مسیر، گفتوگوی منطقی و آگاهیبخشی میتواند به درک بهتر مسائل و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند.
وی با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، گفت: مطابق این مقرره، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی دارای ضمانت اجرای قانونی است و رسیدگی به موارد مربوط باید با رعایت مقررات و تشریفات قانونی انجام شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در بررسی رفتارهای مرتبط با این موضوع، باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک قائل شد و هرگونه تصمیم قضایی صرفاً بر اساس مستندات، احراز شرایط قانونی و مقررات مربوط اتخاذ شود.
عبداللهی با اشاره به موضوع انتشار تصاویر در صفحات و کانالهای مجازی برخی واحدهای صنفی گفت: فعالیت در فضای مجازی نیز مانند فعالیت در فضای حقیقی تابع قوانین و مقررات است و رعایت حقوق اشخاص، حریم خصوصی و ضوابط قانونی انتشار محتوا ضرورت دارد.
وی به ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای اشاره کرد و افزود: قانون گذار برای برخی مصادیق انتشار و در دسترس قرار دادن محتوای مجرمانه، ضمانت اجراهایی پیشبینی کرده است و تشخیص انطباق رفتار با عناوین قانونی، بر اساس محتوا و شرایط پرونده و توسط مرجع صالح قضایی صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: تلاش ما این است که مسائل اجتماعی پیش از تبدیل شدن به پروندههای قضایی، از طریق تبیین قانون، گفتوگو و افزایش آگاهی عمومی مدیریت شوند؛ چراکه پیشگیری همواره در کاهش هزینههای فردی و اجتماعی مؤثر است.
عبداللهی گفت: رعایت حقوق عمومی، احترام به قانون و توجه به مسئولیتهای اجتماعی، از الزامات زندگی در جامعه است و همه شهروندان در حفظ نظم، امنیت و آرامش اجتماعی نقش دارند.